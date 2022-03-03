Çorum’dan Suriye’ye 200 ton kömür yardımı
Çorum’dan Suriye’ye 200 ton kömür yardımı yapıldı. Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından ağır kış şartlarının yaşandığı Suriye’nin Azez bölgesinde kömür dağıtımı gerçekleştirildi.
Güncel 03.03.2022, 19:29
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Çorum İHH, Suriye’deki iç savaş nedeniyle kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren insanlara kış yardımları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle gönderilen kömürlerin dağıtımını gerçekleştirdi.
Çorum’dan Suriye’ye uzanan yardım çalışması, Suriye’deki yetim ve mazlumların içini ısıttı. Çorum İHH yaptığı açıklamada, “2022 Şubat ayı sonu itibariyle hayırseverlerin destekleriyle Çorum’dan Suriye’ye 8 TIR, 200 ton kömür ulaştırılmış olacak” denildi.
(Haber Merkezi)
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