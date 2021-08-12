Çorum’dan selzedelere de yardım eli

Geçtiğimiz haftalarda Akdeniz bölgesindeki yangınlara müdahale için hızla hareket ederek takdir toplayan Çorum Belediyesi şimdi de felaketin ardından selzedelerin yardımına koştu. Başkan Aşgın’ın talimatı ile sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’daki çalışmalara destek olmak üzere 12 personel ile çok sayıda araç yollandı.

Çorum Belediyesi, yangın felaketinin ardından Doğu Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında da bölgeye ekip gönderdi. Çorum’dan giden ekipler, selden etkilenen vatandaşlar için canla başla çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde yaşanan orman yangınlarına karşı Belediye olarak ellerinden gelen desteği verdikten sonra yaşanan önceki gün yaşanan sel felaketi için de seferber olduklarını dile getirdi.

Selin etkilediği bölgelerden Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine Çorum Belediyesi olarak 12 personelle destek verdiklerini kaydeden Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Müminler bir vücudun azaları gibidir. Herhangi bir azasında bir rahatsızlık olduğu zaman bütün azalar rahatsız olurlar. Bu Hz. Peygamber’in bir hadisi. Bu hadisin gereği olarak bölgemizde, çevremizde, ülkemizde ve dünyada herhangi bir rahatsızlık olduğu zaman onun acısını, ızdırabını yüreğimizde yaşayan insanlarız.



Çorumlular olarak kardeşliğin, barışın merkezi olduğu gibi merhametin de merkezi olarak hemen yardım etmek istedik. Dün itibariyle çevremizdeki illerde Sinop, Kastamonu ve Bartın’da sel felaketi yaşandı. Biz de derhal AFAD ile irtibata geçerek oradaki acil eylem planını öğrenmek suretiyle acil ihtiyaçları tespit ettik ve gece 00:00 itibariyle araçlarımız yola çıktılar.

Bize verilen bölge Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi. Zaten haberlerde de gördüğümüz kadarıyla ciddi bir felaket yaşadı oradaki kardeşlerimiz. Bize de düşen kardeşlerimizin yarasını sarmak. 1 arazöz,1 merdivenli itfaiye aracı, 1 öncü ve ikmal itfaiye aracı, 1 vidanjör, 1 jeneratör, 1 Beko Loder ve 12 personelimiz o bölgeye ulaştı. Arkadaşlarımız gereken müdahaleye başladılar.” şeklinde konuştu.

MOBİL İKRAM

ARACI DA GİTTİ

Çorum Belediyesi, sel felaketine karşı mücadele ekibine hem de yöre halkı için Mobil İkram Aracını afet bölgesine gönderdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “3 personelimizle birlikte “İyiliğe dair ne varsa” yazılı mobil aracımızı da afet bölgesine doğru yola çıkarıyoruz. Gün içerisinde oraya ulaşmış olacaklar. Orada kimse açta açıkta kalmasın diye, merhametin de merkezi olan şehrimizdeki belediye olarak bizler tüm hemşehrilerimiz adına Bozkurt ilçesinde yaraları sarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Diğer illerimizde de bizden talep olursa biz 24 saat oraya merhem olmaya hazır bir belediye olarak teyakkuzda bekliyoruz.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)