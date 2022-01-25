Çorum’dan Şanlıurfa’ya Gönül Köprüsü kurdular

İhtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli aralıklarla gıda ve giysi yardımı yapan Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Şanlıurfa’da bir köy okulunun yöneticilerinden gelen talep üzerine öğrencilere ulaştırılmak üzere kışlık bot yardımı yaptı. Elinde bulunan çocuk botlarına hayırsever vatandaş ve esnaftan da tedarik edilen botlarla ekleme yapan ekipler, talep edilen sayı ve numaradaki botları kargo yoluyla öğrencilere ulaştırdı.

ÇOCUKLAR SEVİNDİ

Kışlık botları kargo şirketinden teslim alan okul yöneticileri, öğrencilerine sınıfta güzel bir sürpriz hazırladı. Her şeyden habersiz şekilde sınıflarına giren öğrenciler, sıralarında ayakkabı kutularıyla karşılaştı. Büyük bir heyecanla kutuları açan öğrencilerin o anki mutluluğu gözlerinden okundu.

“ONLARIN SEVİNCİ HER ŞEYE BEDEL”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şanlıurfa’daki evlatlarımız için bir köy okulunda görev yapan öğretmenlerimiz bizden bot talebinde bulunmuştu. Kış günü gelen bu talebe bizim kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Vakit kaybetmeden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle elimizde olan botları hazırladık; elimizde olmayanları da Çorum’umuzun hayırsever esnafından tedarik ettik ve evlatlarımıza botları ulaştırdık. Onların yüzündeki o gülümseme her şeye bedel. Mesafe uzak da olsa gönüller yakın, elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği ölçüde gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız güle güle kullansınlar.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

