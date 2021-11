Çorum’dan Manavgat’a bir avuç toprak

Bir süre önce yurtta çıkan orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak, çocuklara toprak, orman ve doğa sevgisini aşılayıp bilinçlendirmek amacıyla 81 ildeki öğretmen ve öğrencilerle çalışma başlatıldı.

Çalışmayla orman yangınlarına dikkati çekmenin yanı sıra 81 ilin toprağıyla yazın yanan bir ormanda dikilen Türkiye fidanının da turizme kazandırılması, öğrencilerin çektiği videolarla da şehirlerin tarihi ve turistik alanlarının tanıtımının yapılması hedeflendi.

81 ilden Çorum’u temsil eden, Çorum Sungurlu Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri Çorum adına projeye katılım sağladılar.

Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri ve öğretmeni Diyarhan Murat Yılmaz ve İl Koordinatörü Yelda Kuşcu Kılıçarslan ile 81 il 81 Avuç Toprak ile Türkiye fidanı projesinde birlikte yer aldı.

Projede görev alan öğrenciler, Sungurlu’nun görsel mekanlarından biri olan mesire alanında, yöresel kıyafetler ile video çekimi gerçekleştirdi.

Çekilen video, 81 ilde çekilen videolar ile birleştirilerek orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla kamu spotu oluşturuldu.

Yürütülen projeyle ilgili proje il koordinatörü öğretmen Yelda Kuşçu Kılıçarslan, Türkiye’deki orman yangınlarına dikkat çekmek ve çocuklara doğa ile orman sevgisini aşılamak amacıyla üç yıldır yürütülen “Keyifli Okul Atölyem” projesinde bu yılda yer aldıklarını belirtti.

“Proje kapsamında fidan dikmenin ötesinde çocuklarımıza her bakımdan daha güçlü bir Türkiye bırakmanın kararlılığını da ifade ediyoruz” diyen Kılıçarslan, “Bugün dikilen fidanlar her yıl büyüyüp serpilirken çocuklarımız da onlarla birlikte ülkemizin geleceğini kucaklamaya talip bir donanımla kendilerini geliştirecekler. Yurt edindiği toprağa ana diyen bir millet olarak her bakımdan kayıplarımızı telafi edeceğiz. Hem toprağımızı fidanlarla buluşturduk hem yeni nesillerin gönüllerini tarihimizle, kültürümüzle, medeniyetimizle şenlendirmeye çalıştık. Bu anlamda başta kurucumuz Tamer Pehlivan ve tüm 81 il temsilcisi öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Ülkemizin milli hazinesi adına yapılan çalışmanın doğaya yeşil, yarınlara umut olmasını temenni ederiz” dedi.