Çorum’dan İzmir’e uzanan “Görgülü” eli

Samsun, Bafra, Alaca ve Çorum’da Shell bayiliği ile birlikte, Görgülü kuruluşlarında 110 kişi çalışıyor. İzmir’deki işyerinde ziyaret ettiğimiz firma sahibi Önder Görgülü, Ege’nin incisi İzmir’de yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Burada işyerimizin başına tecrübeli iki ismi; idari olarak Hasan Eker’i, muhasebe olarak da Emre Önbaş’ı getirmek suretiyle firmamızı güvenilir ellere teslim ettik.” dedi.

Çorumluların birlik ve dayanışmasına büyük önem verdiklerini de vurgulayan Önder Görgülü, “Bizim önceliğimiz insan. Bu anlayışla, tüm hemşehrilerimizi kucaklamayı görev sayıyoruz. Madem ki Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz, o halde birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde tesis etmek zorundayız” diye konuştu.

(Ali Erol DİKER)

