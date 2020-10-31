Flaş Haberİzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!
Çorum’dan İzmir’e arama kurtarma desteği
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekibi, deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere İzmir'e uğurlandı. Çorum'dan daha önce de AFAD ekibi deprem bölgesine gönderilmişti.
Güncel 31.10.2020, 11:28
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Arama kurtarma ekibini deprem bölgesine uğurlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Başkan Aşgın, “Yüreğimiz İzmir için atıyor” dedi.
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