“Çorum’dan İdlib'e 26 TIR yardım gitti”

Bu konuda yardım ve desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Vali Çiftçi, İdlib'e yapılan yardımlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının İdlib için başlattığı 'Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız' adlı insani yardım kampanyasına; Valiliğimiz önderliğinde Çorum olarak bugüne kadar toplanan 10 TIR insani yardım, 150 ton gıda ve barınma maddesi ayrıca 1178 koli gıda İdlib bölgesine ulaştırılmıştır. Ayrıca İHH kanalıyla da 16 TIR (400 ton) insani yardım İdlib bölgesine gönderilmiştir.

Bu konuda yardım ve desteklerini esirgemeyen başta hamiyetperver Çorum halkımıza, Çorum Belediyemize, İl Özel İdaremize, İlçe Kaymakamlıklarımıza, Çorum Sanayi ve Ticaret Odasına, Çorum Ticaret Borsasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, Çorum Ziraat Odasına, ÇOSİAD’a, MÜSİAD’a, İnsani Yardım Vakfına, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ve katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Kadirşinas ve yardımsever Çorum halkı bir kez daha üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir.” (Haber Merkezi)