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Çorum’dan Filistin’e gönül köprüsü

Filistin’in Kalkilya ketinde artık Türkçe sesler yükseliyor. Çorum Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalayan Kalkilya Belediyesi Türkçe kursu açtı. Çorum Kültür Evi’nde,Türkçeyi öğrenen kursiyerlere Çorum Belediyesi tarafından gönderilen kırtasiye malzemesi ve eğitim setleri düzenlenen törenle teslim edildi. İki kardeş şehir arasında gönül köprüsünün kurulduğu törende Filistinli öğrenciler teşekkürlerini Türkçe olarak dile getirdi. 

Güncel 24.03.2022, 18:57 24.03.2022, 19:40
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Çorum’dan Filistin’e gönül köprüsü

Çorum Belediyesi, Filistin’in Kalkilya kentinde açılan Çorum Kültür Evi’nde Türkçe öğrenen kursiyerler için Türkçe eğitim seti, çanta ve defterden oluşan kırtasiye malzemesi gönderdi. Çorum’dan gönderilen hediyeler Türkçe kursuna katılan öğrencilere düzenlenen törenle verildi. Törene Türkçe kursuna katılan Filistinli öğrencilerin yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri de görüntülü olarak interaktif bağlantı ile katıldı. 


ELMASRİ: “ÇORUM BELEDİYESİ ARTIK BİZDEN BİR PARÇADIR”
Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra Filistin Ulusal Marşı ve İstiklal Marşımız okundu. Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri yaptığı konuşmada, Çorum Belediyesi ile yaptıkları işbirliğinden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Elmasri, “Çorum Belediyesi artık bizden bir parçadır. Kalkilya halkının dilinden Çorum Belediyesi düşmüyor. Bu işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışmamızın her iki şehir için de hayırlara vesile olacağına inanıyorum” dedi.  Elmasri ayrıca Başkan Aşgın’ı Kalkilya’ya davet etti. 


FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLER BAŞKAN AŞGIN’I DAVET ETTİ 
Mezunlar Derneği Başkanı ve Türkçe eğitimi alan öğrenciler de Çorum Belediyesi’ne teşekkür konuşmasını Türkçe olarak yaptı. Türkçe eğitimlerine büyük istek ve azimle başladıklarını dile getiren kursiyerler kısa sürede Türkçe konuşmaya başladıklarını dile getirdiler. Öğrenciler, “Bu kardeşlik anlaşması bizi çok mutlu etti. Hepimizde Türkiye tutuklusu ve sevdası oluştu” diyerek Çorum ve Kalkilya arasında yapılan kardeşlik anlaşmasından memnun olduklarını dile getirdiler.  Başkan Aşgın’ı Kalkilya’ya davet eden öğrenciler “Aramızda olmanız bizi mutlu edecek ve bize bayram havası yaşatacaktır” dedi. 


BAŞKAN AŞGIN: “FİLİSTİN DAVASININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ” 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında Türkiye’nin Filistin halkıyla yüzyıllar öncesine dayanan ortak bir tarihe, kültürel ve sosyal ilişkilere sahip olduğunu belirterek “Filistin halkıyla biz zaten kardeştik ama bu anlaşmayla kardeşliğimizi pekiştirmiş olduk” dedi. 
Filistin meselesinin Türk dış politikasının her zaman önem ve öncelik verdiği konuların başında yer aldığını ifade eden Başkan Aşgın “Filistin’in üzüntüsü bizim üzüntümüzdür,  Filistin’in kalkınması, gelişmesi ve mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan özgürce bayrağının özgürce dalgalandığı bir Filistin devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bizim en büyük arzumuzdur. Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz. Özgür Filistin’i görünceye kadar bu mücadelemiz büyük bir kararlılıkla devam edecek. Filistin davası ve Kudüs davası bizim için coğrafi bir mesele değil imani bir meseledir” dedi.
Başkan Aşgın, Kalkilya’da Çorum Kültür evi oluşturulmasından ve burada Türkçe kursu açılmasından dolayı Kalkilya Belediye Başkanı Haşim Elmasri’ye teşekkür etti. Aşgın, Çorum Belediyesi’nin de Buhara Kültür Merkezi’nde Arapça dile kursları başlattıklarını ve Kalkilya Kültür Evi çalışmalarına start verdiklerini dile getirdi. Türkçe kursları için Çorum Belediyesi olarak Kalkilya’ya Türkçe eğitim setleri, çanta, defter ve kitap gönderdiklerini belirten Başkan Aşgın “Bundan sonra da bu Kalkilyalı dostlarımızın her zaman yanında olacağız” dedi.Başkan Aşgın, çok kısa süre içerisinde Çorum’da bir heyetle Kalkilya’yı ziyaret etmek istediklerini de sözlerine ekledi. 
Program sonunda Çorum Belediyesi tarafından gönderilen hediyeler kursiyerlere takdim edildi. 

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