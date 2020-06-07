“Çorum’dan DEVA’ya yoğun ilgi var”

Siyasi İşler Sorumlusu Çankırı eski Milletvekili İdris Şahin, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Kadriye Esra Aygün, emekli vali Hasan Canpolat, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kadın Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Arzu Kılıçlar ile Kurucular Kurulu Üyesi Furkan Arık’ın katılımıyla Otel Anitta’da gerçekleştirilen basın toplantısında DEVA Partisi’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasî İşler Sorumlusu İdris Şahin, Çorum’a partilerini tanıtmak için geldiklerini belirterek, önümüzdeki hafta içerisinde il başkanlarını tanıtabileceklerini söyledi.

Şahin, Çorum’la ilgili değerlendirmede bulunurken de, “Dünya’nın merkezi Çorum’da” çok iyi hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Çorum’da il genelinde bugüne kadar partilerine katılım için çok sayıda başvuruda bulunulduğunu söyleyen Şahin, “Burada güzel bir teşkilat kurmak istiyoruz. Hafta içi Çorum’da il başkanımızı duyururuz” dedi.

13. Bölge olarak çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ve 13. bölgede Çorum’un da bulunduğunu kaydeden Şahin, “Çorum her zaman biçim için önemli, en çok katılımda partimize Çorum’dan oldu, Çorum üreten bir ilimiz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin gündeme dair sorularını da yanıtlayan İdris Şahin, “2 ay içerisinde tüm teşkilatlarımızı kurmayı hedefliyoruz ve Eylül ayının başında kongremizi yapmak istiyoruz. Bu yıl seçimin olacağını düşünmüyoruz. Eğer şu pandemi döneminde Cumhur İttifakı erken seçim düşünüyorsa kendi ihtiyacı için karar vermiş demektir. Biz her yeri geziyoruz. İnsanlar artık uyanmış ve artık onların yüzde 50 oy ayması mümkün değildir. 2021 yılının ilk yazında veya sonbaharında Cumhur ittifakının zorunlu olarak seçime gideceğini düşünüyoruz. İlk seçimde iktidara gelmiş bir parti olarak sandıktan başarı ile çıkacağımızdan hiç kuşkumuz yok” şeklinde konuştu.

Öte yandan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Kadriye Esra Aygün ve emekli vali Hasan Canpolat da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, partilerinin kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyledi. (Haber Merkezi)