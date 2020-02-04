Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122136
ALTIN
298.611
DOLAR
5.9670
STERLİN
7.7921
EURO
6.5865

Çorum’dan depremzedelere 10 TIR, 3 kamyon yardım gitti

Vali Mustafa Çiftçi, Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilmek üzere bir yardım kampanyası başlatıldığını belirterek, “Hayırsever ve hamiyetperver Çorum halkımız kampanyaya canı gönülden destek vermiştir” dedi.

Çorum’dan depremzedelere 10 TIR, 3 kamyon yardım gitti

Vali Mustafa Çiftçi, Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilmek üzere bir yardım kampanyası başlatıldığını belirterek, “Hayırsever ve hamiyetperver Çorum halkımız kampanyaya canı gönülden destek vermiştir” dedi.

04 Şubat 2020 Salı 23:34
Çorum’dan depremzedelere 10 TIR, 3 kamyon yardım gitti

Depremden zarar gören vatandaşların anlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk etapta 26 Ocak’ta sanayicilerden Nejat Atalay, Mehmet Özdoğan, Eyüp Yetik, Selahattin Karakaş, Uzay İnşaat ve Ali Dost tarafından bir adet mutfak konteyneri ile 1 TIR dolusu gıda, battaniye, giyim ve hijyen malzemesi gönderildiğini söyleyen Çiftçi, yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“26 Ocak’ta Çorum Belediye Başkanlığı 2 TIR, 1 kamyon ve 1 minibüs gıda ve giyim malzemeleri göndermiştir. 28 Ocak’ta Sungurlu Belediyesi tarafından 3 TIR gıda, battaniye, giyim malzemesi gönderilmiştir. 30 Ocak’ta Çorum Ticaret ve Odası Başkanlığı’nca toplanan 1 kamyon gıda, giyim, hijyen malzemeleri ve Soğan Yetiştiriciliği Birliğinden 1 TIR ve 1 kamyon soğan gönderilmiştir. 31 Ocak’ta Gülabibey Mahallesi Muhtarlığınca 2 TIR gıda, giyim, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemesi gönderilmiştir. 1 Şubat’ta Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliğince 1 TIR gıda, giyim, soba, temizlik ve hijyen malzemeleri deprem bölgesine gönderilmiştir.

Yine depremin meydana geldiği bölge AFAD Müdürlüğü ile irtibatımız devam etmekte olup, talep edildiği takdirde ihtiyaç duyulan yaşam malzemeleri Valiliğimizce bölgeye sevk edilmeye devam edecektir.

Çorumlu vatandaşlarımızın bu duyarlı davranışlarını takdirle karşılıyor, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum’un tüm ilçeleri nüfus kaybına uğradı
Çorum’un tüm ilçeleri nüfus kaybına uğradı
Çorum, nüfus açısından 81 il içinde 42. sırada
Çorum, nüfus açısından 81 il içinde 42. sırada
Çorum, ihracatta 15. büyük il oldu
Çorum, ihracatta 15. büyük il oldu
Ali Haydar Şahin ve Yusuf Ahlatcı ÇORUM HABER’de bir araya geldi
Ali Haydar Şahin ve Yusuf Ahlatcı ÇORUM HABER’de bir araya geldi
10 Numara oyununda ikramiyelerinden biri Rıfat Büfe’de oynandı
10 Numara oyununda ikramiyelerinden biri Rıfat Büfe’de oynandı
Çerkes gençler Çorum’da buluştu
Çerkes gençler Çorum’da buluştu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim