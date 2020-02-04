Çorum’dan depremzedelere 10 TIR, 3 kamyon yardım gitti

Depremden zarar gören vatandaşların anlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk etapta 26 Ocak’ta sanayicilerden Nejat Atalay, Mehmet Özdoğan, Eyüp Yetik, Selahattin Karakaş, Uzay İnşaat ve Ali Dost tarafından bir adet mutfak konteyneri ile 1 TIR dolusu gıda, battaniye, giyim ve hijyen malzemesi gönderildiğini söyleyen Çiftçi, yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“26 Ocak’ta Çorum Belediye Başkanlığı 2 TIR, 1 kamyon ve 1 minibüs gıda ve giyim malzemeleri göndermiştir. 28 Ocak’ta Sungurlu Belediyesi tarafından 3 TIR gıda, battaniye, giyim malzemesi gönderilmiştir. 30 Ocak’ta Çorum Ticaret ve Odası Başkanlığı’nca toplanan 1 kamyon gıda, giyim, hijyen malzemeleri ve Soğan Yetiştiriciliği Birliğinden 1 TIR ve 1 kamyon soğan gönderilmiştir. 31 Ocak’ta Gülabibey Mahallesi Muhtarlığınca 2 TIR gıda, giyim, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemesi gönderilmiştir. 1 Şubat’ta Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliğince 1 TIR gıda, giyim, soba, temizlik ve hijyen malzemeleri deprem bölgesine gönderilmiştir.

Yine depremin meydana geldiği bölge AFAD Müdürlüğü ile irtibatımız devam etmekte olup, talep edildiği takdirde ihtiyaç duyulan yaşam malzemeleri Valiliğimizce bölgeye sevk edilmeye devam edecektir.

Çorumlu vatandaşlarımızın bu duyarlı davranışlarını takdirle karşılıyor, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” (Haber Merkezi)