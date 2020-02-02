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Çorum’dan deprem bölgesine 40 ton soğan yollandı

Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremden zarar görenler için ülke genelinde başlayan yardım kampanyasına Çorum’dan soğan üreticileri destek verdi.

Çorum’dan deprem bölgesine 40 ton soğan yollandı

Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremden zarar görenler için ülke genelinde başlayan yardım kampanyasına Çorum’dan soğan üreticileri destek verdi.

02 Şubat 2020 Pazar 19:43
Çorum’dan deprem bölgesine 40 ton soğan yollandı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yurdun dört bir yanından çeşitli yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor. Çorum’da da soğan üreten köylerden toplanan 40 ton soğan, deprem felaketinden zarar gören vatandaşlar için deprem bölgesine gönderildi.

Soğan üreticileri olarak ülke genelinde başlatılan kampanyaya destek olmak için 40 ton soğan hazırladıklarını belirten soğan üreticisi Yusuf Özküçükgöz, “Depremden zarar gören vatandaşlarımıza bir nebze katkımız olsun diye soğan üreticileri olarak Çorum’un soğan üreten bütün köylerinden yaklaşık 40 ton soğan topladık. İl Özel İdaresi’nden temin ettiğimiz 3 kamyonla topladığımız soğanları deprem bölgesine göndereceğiz. Büyük bir felaket yaşadık. Elazığ ve Malatya’nın acısını paylaşıyoruz. Bu zor günlerde biz de soğan üreticileri olarak katkımız olmasını istedik. Allah hiçkimseye böyle bir daha acılar yaşatmasın” dedi.

Çorum’da Akşemseddin Cami önünden yola çıkan 3 kuru soğan yüklü kamyon, Elazığ ve Malatya’ya dualarla uğurlandı.

(Bülent USLU)

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