Çorum’dan da yola çıkan mülteciler var

Yetkililerden edinilen bilgilere göre Çorum’dan çok sayıda mülteci Avrupa’ya geçebilmek için Yunanistan sınırına gitti. Mültecilerin Çorum’dan ayrılması noktasında herhangi bir makamdan izin almalarına gerek olmadığını belirten yetkililer, gümrük kapılarına kadar isteyen herkesin gidebileceğini söylerken, şu ana kadar Çorum merkez veya ilçelerinden kaç mültecinin gittiğiyle ilgili bir sayı verebilmenin ise mümkün olmadığını dile getirdiler.

27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib bölgesinde 36 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından mültecilerle ilgili “kapıları açma” kararı alınmış ve o günden buyana yüzbinlerce mülteci Avrupa’ya gidebilmek için Yunanistan ve Bulgaristan kapılarına dayanmıştı. Sınırları geçemeyen çok sayıda mülteci ise bir başka yol olan Ege denizini kullanarak botlarla Yunan adalarına geçmek için çaba gösteriyor. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan da mülteciler Avrupa ülkelerine gitmek için kentten ayrılmaya başladı. (Yusuf ÇINAR)