Çorum’dan çıkıp Türkiye’nin en üretken oyun yazarlığına

Tuncer Cücenoğlu, 10 Nisan 1944 tarihinde Çorum’da doğdu. Ortaöğrenimini Çorum’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarh ve Coğrafya Fakültesi Kütüphaneclik Bölümü’nü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli görevler yaptı.

1983'te devlet memurluğundan ayrıldı. Bakırköy Belediyesi Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünü yaptı.

İlk öyküsü lise yıllarında Çorum’da yayınlanan bir günlük gazetede çıktı. Oyun yazarlığına 1972 yılında “Kördöğüşü”yle başladı.

Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda yurtiçi ve yurtdışında sahnelendi.

Oyunları Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Yunanca, Makedonca, İsveççe, Gürcüce, Urduca, Japonca, Romence, Azerce, Tatarca, Lehçe, Çuvaşça,Sırpça, İspanyolca, Arapça, Farsça’ya çevrildi.

Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkez üyesi olan Tuncer Cücenoğlu, MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkez) Dramatik Oyun Yazarlığı öğretmenliği yaptı. Alanya Internatonal GAKSA Unversty Tiyatro Bölümü öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinde yazarlık yaptı.

Yetmiş kuşağı yazarları içinde değerlendirilen Tuncer Cücenoğlu’nun yetmişli yıllardan günümüze ürettiği oyunları, kaynağını sanatçı duruşundan alırken, toplumsal-düşünsel temalarıyla da derinlik kazanır. Aynı zamanda evrenselaçılımları da içinde barındıran oyunlardır bunlar.

Ödüller:

2011’de 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü – Kadın Sığınağı oyunu

Yazdığı Tiyatro Oyunları :

1972 – Kördöğüşü

1973 - Öğretmen

1974-2004 - Yeşil Gece

1980 - Çıkmaz Sokak

1983 - Kadıncıklar

1984 - Dosya

1985 - Biga 1920

1987 - Kumarbazlar

1990 - Yıldırım Kemal

1992 - Kızılırmak-Karakoyun

1993 - Helikopter

1994 - 1996 - Şapka

1994 - Ziyaretçi

1994 - Matruşka

1997 - Boyacı

1998 - Neyzen Tevfik

2000 - Kızılırmak

2001 - Çığ

2002 - Sabahattin Ali

2009 - Tiyatrocular

2009 - Ah Bir Yoksul Olsam

2009 - Che Guevara

2009 - Mustafam Kemalim

2010 - Gece Kulübü

2010 - Kadın Sığınağı

2014 - Fosforlu'nun Hikayesi

Kitapları:

- Aşk ya da Elmas ile Servet’in Hikayesi - Anlatı

- Arthur Miller’ın Ölümü - Tiyatro

- Atatürk ve Sanat - Tiyatro

- Matruşka Romanya’da -Tiyatro

- Bu Dünyadan.. - Tiyatro

- Gergedan’laşan Dünya - Tiyatro

- Polonya İzlenimler - Tiyatro

- Devlet Tiyatroları’na Öneriler - Tiyatro

- Repertuar Politikaları Değişmelidir - Tiyatro

- Yurtdışında Yaşayan Türklere Düşen Görevler (2) - Deneme

- Yurtdışında Yaşayan Türklere Düşen Görevler - Deneme

- Aşk ya da Elmas ile Servet'in Hikayesi - Öykü

- Uğur Uludağ'ın Önlenemeyen Tırmanışı - Tiyatro

- Kiralık Gelinlik - Öykü

- Cumhuryetimizin 80’inci Yılında Oyun Yazarlığımız - Tiyatro

- Sabahattin Ali Dosyası Açılmalıdır - Deneme

- Yazın ve Tiyatro – Tiyatro

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Kitaplaşmamış ilk oyunu Kördüğüşü, Üsküdar Oyuncuları topluluğu tarafından sahnelendi ve Altın Fındık En Başarılı Yazar Ödülünü kazandı.

Ankara Devlet Tiyatrosunca oynanan Öğretmen Hasan Bey ve Oğulları, Ankara Sanat Kurumunca övgüye değer bulundu (1973).

Çıkmaz Sokak (bas. 1986) ile Abdi İpekçi oyun yarışmasında birincilik ödülünü, Avni Dilligil yazar ödülleri ile Hollanda İnsan Hakları Ödülünü kazandı (1981). Kadıncıklar oyunuyla TOBAV oyun yarışmasında birincilik ödülünü paylaştı. Ayrıca Türk Kadınlar Birliği, İsmet Küntay, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, Kasaid, Lions ve Kültür Bakanlığından pek çok ödül kazandı. Hodri Meydan Kültür Merkezinde oynandı (1984).

Oyunlarından bazıları, Rusya, Almanya, Fransa, Yugoslavya, Avustralya, Makedonya, Gürcistan, Tataristan, Baskort, Cuvaşistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kıbrıs, Polonya, Azerbaycan, ABD ve benzeri otuz kadar ülkede sahnelendi ve repertuarlara alındı.