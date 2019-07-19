Çorum’dan çıkıp Türkiye’nin en üretken oyun yazarlığına

Tuncer Cücenoğlu, 10 Nisan 1944 tarihinde Çorum’da doğdu. Ortaöğrenimini Çorum’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarh ve Coğrafya Fakültesi Kütüphaneclik Bölümü’nü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli görevler yaptı.
1983'te devlet memurluğundan ayrıldı. Bakırköy Belediyesi Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünü yaptı.
İlk öyküsü lise yıllarında Çorum’da yayınlanan bir günlük gazetede çıktı. Oyun yazarlığına 1972 yılında “Kördöğüşü”yle başladı.
Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda yurtiçi ve yurtdışında sahnelendi.
Oyunları Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Yunanca, Makedonca, İsveççe, Gürcüce, Urduca, Japonca, Romence, Azerce, Tatarca, Lehçe, Çuvaşça,Sırpça, İspanyolca, Arapça, Farsça’ya çevrildi.
Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkez üyesi olan Tuncer Cücenoğlu, MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkez) Dramatik Oyun Yazarlığı öğretmenliği yaptı. Alanya Internatonal GAKSA Unversty Tiyatro Bölümü öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinde yazarlık yaptı.
Yetmiş kuşağı yazarları içinde değerlendirilen Tuncer Cücenoğlu’nun yetmişli yıllardan günümüze ürettiği oyunları, kaynağını sanatçı duruşundan alırken, toplumsal-düşünsel temalarıyla da derinlik kazanır. Aynı zamanda evrenselaçılımları da içinde barındıran oyunlardır bunlar.
Ödüller:
2011’de 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü – Kadın Sığınağı oyunu
Yazdığı Tiyatro Oyunları :
1972 – Kördöğüşü
1973 - Öğretmen
1974-2004 - Yeşil Gece
1980 - Çıkmaz Sokak
1983 - Kadıncıklar
1984 - Dosya
1985 - Biga 1920
1987 - Kumarbazlar
1990 - Yıldırım Kemal
1992 - Kızılırmak-Karakoyun
1993 - Helikopter
1994 - 1996 - Şapka
1994 - Ziyaretçi
1994 - Matruşka
1997 - Boyacı
1998 - Neyzen Tevfik
2000 - Kızılırmak
2001 - Çığ
2002 - Sabahattin Ali
2009 - Tiyatrocular
2009 - Ah Bir Yoksul Olsam
2009 - Che Guevara
2009 - Mustafam Kemalim
2010 - Gece Kulübü
2010 - Kadın Sığınağı
2014 - Fosforlu'nun Hikayesi
Kitapları:
- Aşk ya da Elmas ile Servet’in Hikayesi - Anlatı
- Arthur Miller’ın Ölümü - Tiyatro
- Atatürk ve Sanat - Tiyatro
- Matruşka Romanya’da -Tiyatro
- Bu Dünyadan.. - Tiyatro
- Gergedan’laşan Dünya - Tiyatro
- Polonya İzlenimler - Tiyatro
- Devlet Tiyatroları’na Öneriler - Tiyatro
- Repertuar Politikaları Değişmelidir - Tiyatro
- Yurtdışında Yaşayan Türklere Düşen Görevler (2) - Deneme
- Yurtdışında Yaşayan Türklere Düşen Görevler - Deneme
- Aşk ya da Elmas ile Servet'in Hikayesi - Öykü
- Uğur Uludağ'ın Önlenemeyen Tırmanışı - Tiyatro
- Kiralık Gelinlik - Öykü
- Cumhuryetimizin 80’inci Yılında Oyun Yazarlığımız - Tiyatro
- Sabahattin Ali Dosyası Açılmalıdır - Deneme
- Yazın ve Tiyatro – Tiyatro
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Kitaplaşmamış ilk oyunu Kördüğüşü, Üsküdar Oyuncuları topluluğu tarafından sahnelendi ve Altın Fındık En Başarılı Yazar Ödülünü kazandı.
Ankara Devlet Tiyatrosunca oynanan Öğretmen Hasan Bey ve Oğulları, Ankara Sanat Kurumunca övgüye değer bulundu (1973).
Çıkmaz Sokak (bas. 1986) ile Abdi İpekçi oyun yarışmasında birincilik ödülünü, Avni Dilligil yazar ödülleri ile Hollanda İnsan Hakları Ödülünü kazandı (1981). Kadıncıklar oyunuyla TOBAV oyun yarışmasında birincilik ödülünü paylaştı. Ayrıca Türk Kadınlar Birliği, İsmet Küntay, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, Kasaid, Lions ve Kültür Bakanlığından pek çok ödül kazandı. Hodri Meydan Kültür Merkezinde oynandı (1984).
Oyunlarından bazıları, Rusya, Almanya, Fransa, Yugoslavya, Avustralya, Makedonya, Gürcistan, Tataristan, Baskort, Cuvaşistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kıbrıs, Polonya, Azerbaycan, ABD ve benzeri otuz kadar ülkede sahnelendi ve repertuarlara alındı.