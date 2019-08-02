Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101900
ALTIN
259.258
DOLAR
5.5636
STERLİN
6.7991
EURO
6.1580

Çorum’dan Ankara’ya dönünce öğrendiler

Ankara'da, zihinsel ve bedensel engelli B.B. (25) adlı kadına tecavüz ettiği öne sürülen servis şoförü Hasan B. (54), mahkemece tutuklandı.

Çorum’dan Ankara’ya dönünce öğrendiler

Ankara'da, zihinsel ve bedensel engelli B.B. (25) adlı kadına tecavüz ettiği öne sürülen servis şoförü Hasan B. (54), mahkemece tutuklandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:51
Çorum’dan Ankara’ya dönünce öğrendiler

EVE GİTMEK İÇİN SERVİSE BİNDİ
Olay, 28 Haziran Pazar günü meydana geldi.  Demirören Haber Ajansının haberine göre, Çankaya ilçesindeki özel eğitim kurumunda eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli B.B., akşam saatlerinde eve gitmek üzere servise bindi.
EVE BIRAKTIKTAN SONRA PEŞİNDEN İÇERİ GİRDİ
B.B.'nin ailesinin Çorum'da cenazede olduğunu öğrenen servis şoförü Hasan B., iddiaya göre, kadını eve bıraktıktan sonra peşinden içeri girdi.
ENGELLİ KADINA TECAVÜZ ETTİ
Bir süre evde kalan Hasan B., engelli kadına tecavüz etti. Hasan B., daha sonra servis aracıyla olay yerinden ayrıldı. Çorum'dan geldikten sonra kızlarının tecavüze uğradığını fark eden aile, polise şikayette bulundu.
TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hasan B.'nin gidebileceği adresler takibe alındı. Hasan B.'nin eğlence merkezinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, mekana baskın yaparak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sincan L Tipi Cezaevi'ne konuldu.

İlgili Haberler
“Nitelikli yaşam için yeterli istihdam ve özlük haklarında hakkaniyet”
“Nitelikli yaşam için yeterli istihdam ve özlük haklarında hakkaniyet”
Yüksek lisans ve doktora programı başlıyor
Yüksek lisans ve doktora programı başlıyor
Mahallelere tahsilat merkezi açılıyor
Mahallelere tahsilat merkezi açılıyor
BİR BÜYÜ BOZUMU: HALK GÜNÜ
BİR BÜYÜ BOZUMU: HALK GÜNÜ
Yolyapar’ın meslekte 50. yılına “resim sergisi”
Yolyapar’ın meslekte 50. yılına “resim sergisi”
Başkan Aşgın’a ziyaretler
Başkan Aşgın’a ziyaretler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim