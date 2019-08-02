Çorum’dan Ankara’ya dönünce öğrendiler

EVE GİTMEK İÇİN SERVİSE BİNDİ

Olay, 28 Haziran Pazar günü meydana geldi. Demirören Haber Ajansının haberine göre, Çankaya ilçesindeki özel eğitim kurumunda eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli B.B., akşam saatlerinde eve gitmek üzere servise bindi.

EVE BIRAKTIKTAN SONRA PEŞİNDEN İÇERİ GİRDİ

B.B.'nin ailesinin Çorum'da cenazede olduğunu öğrenen servis şoförü Hasan B., iddiaya göre, kadını eve bıraktıktan sonra peşinden içeri girdi.

ENGELLİ KADINA TECAVÜZ ETTİ

Bir süre evde kalan Hasan B., engelli kadına tecavüz etti. Hasan B., daha sonra servis aracıyla olay yerinden ayrıldı. Çorum'dan geldikten sonra kızlarının tecavüze uğradığını fark eden aile, polise şikayette bulundu.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hasan B.'nin gidebileceği adresler takibe alındı. Hasan B.'nin eğlence merkezinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, mekana baskın yaparak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sincan L Tipi Cezaevi'ne konuldu.