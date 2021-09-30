Çorum’dan Ağustos’ta 93.7 milyon dolar ihracat yapıldı

Türkiye’de Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat % 51.9, ithalat % 23.6 artış gösterirken, Orta Karadeniz’de yer alan illerden Samsun’da 122.8 milyon dolar ihracat, 95.9 milyon dolar ithalat, Tokat’ta 3.5 milyon dolar ihracat, 1.2 milyon dolar ithalat, Çorum’da 93.7 milyon dolar ihracat, 54.2 milyon dolar ithalat, Amasya’da 12.8 milyon dolar ihracat, 4.5 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İHRACAT

YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 575 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 313 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 194 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 939 milyon dolar ile Irak, 839 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,0'ını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 142 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 79 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 599 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 676 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 745 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 160 milyon dolar ile ABD, 958 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,5'ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 639 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 17 milyar 761 milyon dolar ile Rusya, 14 milyar 647 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 45 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 449 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,3'ünü oluşturdu. (Haber Merkezi)

