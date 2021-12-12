Çorum’dan Afrika’ya ileri teknolojik fabrika

Merkezi Ankara’da bulunan ve üretimini Çorum OSB’de Agro Premio markasıyla gerçekleştiren Mulino, dünyanın en büyük un ve noodle üretim kapasitesine sahip firmanın Afrika’daki yatırımlarını hayata geçirmek için ilk adımını attı. Bu yatırım kapsamında anahtar teslim un fabrikası ve depolama sistemleri Mulino tarafından en gelişmiş otomasyon teknolojileri ile donatılarak inşa edilecek.

4 kıtada anahtar teslim ile buğday unu, mısır unu, irmik, yem fabrikaları ve depolama sistemleri kuran Mulino, bu projeyi dünya genelinde birçok rakip firma arasından birinci gelerek Çorum’a kazandırdı.

Mulino ve Agro Premio firmalarının sahibi Ali Çağlar, bu proje ile gıda makineleri sektöründe dünyadaki yerlerini ve kalitelerini kanıtladıklarını belirterek, gelecek dönemde de teknolojik yatırımlarına devam ederek hem Türkiye’nin dünyadaki ismini, hem de markaları Mulino ve Agro Premio’nun isimlerini prestijli işlerle duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

Mulino firmasının ürettiği tüm ürünleri yurtdışına ihraç ettiklerini belirten Ali Çağlar, Kenya, Şili ve Endonezya’dan sonra Bangladeş’te de yeni bir oluşum için çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.



(Haber Merkezi)