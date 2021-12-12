Çorum’dan Afrika’ya ileri teknolojik fabrika
Un, irmik, buğday, mısır değirmenleri, hayvan yemi fabrikaları ve depolama sistemleri geliştiren, inşa eden ve alanında hızla büyüyen Mulino, kısa bir süre önce dünyanın en büyük un ve noodle üretim kapasitesine sahip firmasına tedarikçi oldu.
Merkezi Ankara’da bulunan ve üretimini Çorum OSB’de Agro Premio markasıyla gerçekleştiren Mulino, dünyanın en büyük un ve noodle üretim kapasitesine sahip firmanın Afrika’daki yatırımlarını hayata geçirmek için ilk adımını attı. Bu yatırım kapsamında anahtar teslim un fabrikası ve depolama sistemleri Mulino tarafından en gelişmiş otomasyon teknolojileri ile donatılarak inşa edilecek.
4 kıtada anahtar teslim ile buğday unu, mısır unu, irmik, yem fabrikaları ve depolama sistemleri kuran Mulino, bu projeyi dünya genelinde birçok rakip firma arasından birinci gelerek Çorum’a kazandırdı.
Mulino ve Agro Premio firmalarının sahibi Ali Çağlar, bu proje ile gıda makineleri sektöründe dünyadaki yerlerini ve kalitelerini kanıtladıklarını belirterek, gelecek dönemde de teknolojik yatırımlarına devam ederek hem Türkiye’nin dünyadaki ismini, hem de markaları Mulino ve Agro Premio’nun isimlerini prestijli işlerle duyurmaya devam edeceklerini söyledi.
Mulino firmasının ürettiği tüm ürünleri yurtdışına ihraç ettiklerini belirten Ali Çağlar, Kenya, Şili ve Endonezya’dan sonra Bangladeş’te de yeni bir oluşum için çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Karagümrük
|16
|22
|10. Beşiktaş
|15
|21
|11. Antalyaspor
|16
|21
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|16
|19
|14. Kayserispor
|15
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. İstanbulspor
|15
|23
|7. Kocaelispor
|15
|23
|8. Gençlerbirliği
|15
|23
|9. Samsunspor
|14
|22
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Aston Villa
|16
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|15
|23
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Athletic Bilbao
|17
|21
|11. Osasuna
|16
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8