Çorum’dan Afrika’ya “Bir Damla Hayat”
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Bir Damla Hayat” sloganıyla sürdürülen “Su Kuyusu” projesine Çorum’dan da destek gelmeye devam ediyor.
Güncel 02.12.2021, 19:13
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Çorum merkez Fatih Sultan Mehmet Camii cemaatinden Kıbrıs Gazisi hayırsever Mehmet Doğan, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesine gelerek TDV tarafından Afrika'da açılacak su kuyuları için 27 bin TL bağışta bulundu.
Hayırsever vatandaşa teşekkür eden İl Müftüsü Vekili Adem Aygül, kendisine bağış makbuzunu takdim ederken “Rabbim hayrınızı en güzel şekilde kabul buyursun” dileklerini iletti.
(Uğur GÖRKEM)
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