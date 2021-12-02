Çorum’dan Afrika’ya “Bir Damla Hayat” 

Çorum merkez Fatih Sultan Mehmet Camii cemaatinden Kıbrıs Gazisi hayırsever Mehmet Doğan, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesine gelerek TDV tarafından Afrika'da açılacak su kuyuları için 27 bin TL bağışta bulundu.

Hayırsever vatandaşa teşekkür eden İl Müftüsü Vekili Adem Aygül, kendisine bağış makbuzunu takdim ederken “Rabbim hayrınızı en güzel şekilde kabul buyursun” dileklerini iletti.

(Uğur GÖRKEM)

