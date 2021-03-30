Çorum’dan AES Yönetim ve Üst Kurulu’na seçildiler

Çorum’dan Anadolu Eğitim Sendikası İl Temsilciliği Başkanı Mesut Çetinoğlu, üyeler Kenan Taşkın ve Harun Kıvanç kongreye katıldı.



Kongreye AES Kurucu Genel Başkanı Cansel Güven, BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, BATOÇ-SEN Genel Başkanı Erdal Bayram ile çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisi de kongrede hazır bulundu.

İki gün süren, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede konuşmaların ardından sırasıyla faaliyet, denetleme ve mali raporların ibrası yapıldı. Sendika tüzüğünde bazı değişikliklerin de kabul edildiği kongrede ikinci gün ise seçimler gerçekleştirildi. Buna göre AES’in yeni Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu üyeleri ile Üst Kurul delegeleri de belirlendi.

Seçim sonuçlarına göre MYK içindeki görev dağılımı şu şekilde oldu: Genel Başkan Mehmet Alper Öğretici, Genel Sekreter Demet Karakaya, Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Coşgun, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nihat ÖRS, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Asel Kaya, Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri Muhammet Ali Gezici, Genel Basın-Yayın Sekreteri Ayşe Urkaya, AES Çorum İl Başkanı iken AES 5. Dönem MYK’da görev alan Nihat Örs, yeni dönemde aynı görevi sürdürürken Çorum AES İl Başkanı Mesut Çetinoğlu, il yönetiminden Kenan Taşkın, Gazi Gevşek ve Harun Kıvanç’ta üst kurul delegesi olarak seçildi.

AES İl Başkanı Mesut Çetinoğlu sendikalarının kongresinin ülkemize ve eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek “Gerek Türkiye’de gerekse Çorum’da bağımsız sendikal mücadeleye inanların yolunun kesişeceği sendika AES’tir. Bu anlayış ve heyecanla eğitim adına üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

