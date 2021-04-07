Çorum’dan 8 kişinin malvarlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, FETÖ- DEAŞ ile PKK\KCK terör örgütü elebaşları ve örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı yayınlanırken, kararda Çorum’dan da isimler yer aldı.

Yayınlanan listeye göre FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde örgüt yöneticilerinden Fetullah Gülen, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Akın İpek, Duran Kalkan, Hidayet Karaca, Melek İpek, Mustafa Karasu, Ferhat Abdi Şahin, Sabri Ok, Fehman Hüseyin, Ahmet Kurucan, Ekrem Dumanlı, Musa Aşoğlu, Önder Aytaç, Mehmet Yalınalp, Selman Kuzu’nun da mal varlıkları donduruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzası ile 205 FETÖ, 86 DEAŞ, 77 PKK/KCK ve 9 DHKP-C’linin yer aldığı 377 kişilik listede Çorum’dan da 8 kişi bulunuyor. Buna göre hepsi FETÖ terör örgütünden olduğu belirtilen Sungurlu’dan Ahmet Höçük, Arif Asalıoğlu, İskilip’ten Erdem Aslan, Mecitözü’nden Halil Hardal, Numan Erdoğan, Alaca’dan ise Necdet Başaran, Davut Yalçın ve Orhan Kertim’in malvarlıklarına el konulduğu öğrenildi.

(Haber Merkezi)

