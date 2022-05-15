Çorum’dan 3 ilçe daha alt bölge teşviklerinden faydalanacak
İllerarası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması ve illerin görece daha az gelişmiş ilçelerinin kalkındırılması amacıyla 39 ilin 74 ilçesinin daha bir alt bölge desteğinden yararlandırılmasına karar verildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nın (İlçe SEGE-2022)” sonuçları esas alınarak ilçelerin gelişmişlik sıralaması güncellendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bilecik’te katıldığı bir programda karar değerlendirerek “Bir müjdeyi bu kürsüden tekrar ifade etmek istiyorum. Biz teşviklerimizi sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre veriyoruz. İlleri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişliklerine göre sıralıyoruz. Daha dezavantajlı olanlara teşvikte ayrıcalık yapıyoruz. Bir alt bölge teşviklerinden faydalanmasını sağlıyoruz” dedi.
Bu bağlamda ilçe bazlı teşvik sistemini geçen sene devreye aldıklarına işaret eden Varank, şunları kaydetti: “Anadolu'nun her tarafından bize teşekkür edenler olmuştu. Şimdi SEGE'de bir güncelleme yaptık. İlçelerimizi yeniden sıraladık. 74 yeni ilçemizin SEGE'de bir alt bölge teşviklerinden faydalanmasıyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla bugün yayımlandı. Bu ilçelerden bir tanesi de Bilecik'te bulunuyor. Artık, Pazaryeri'nde yatırım yaptığınızda bir alt bölge teşviklerinden faydalanabileceksiniz. Bu da şehrimize ilçemize hayırlı olsun diyorum”
Buna göre Çorum’dan listeye yeni olarak Oğuzlar, Dodurga ve Kargı eklenmiş oldu. Daha önce ise Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü, Bayat ve Laçin listede bulunuyordu.
(AA)
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
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|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
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|8. Tuzlaspor
|35
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|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|36
|66
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|58
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|37
|56
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|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
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|36
|45
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|36
|44
|13. Brentford
|37
|43
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|36
|43
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|16. Everton
|36
|39
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|37
|35
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|36
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|37
|23
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|O
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|36
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|36
|72
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|36
|67
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|36
|61
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|36
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|31
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