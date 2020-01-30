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Çorum’dan 200 bin dolarlık yumurta ihracatı

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden biri olan Çorum’da 2019 yılında 200 bin dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirildi.

Çorum’dan 200 bin dolarlık yumurta ihracatı

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden biri olan Çorum’da 2019 yılında 200 bin dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirildi.

30 Ocak 2020 Perşembe 00:58
Çorum’dan 200 bin dolarlık yumurta ihracatı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, Çorum’un Türkiye’de yumurta tavukçuluğunda önemli bir yere sahip olduğunu, yumurta üretimindeki payının yüzde 3,5 olduğunu ayrıca kentte 4.3 milyon tavuk bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl üretilen 700 milyon adet yumurta iç pazara sunulurken, 16 milyon 125 bin adet yumurtanın Azerbaycan, Gürcistan ve Irak gibi ülkelere ihraç edildiğini anlatan Sarı, “Sektördeki girişimcilerimiz yaptıkları yatırımlarla ülke ekonomisine büyük katkılar sundu. Yumurta üretim sektörünün gelişmesiyle birlikte yatırımcılarımızda kapasitesi yüksek modern tesisler inşa etti. Türkiye’de Afyonkarahisar, Konya, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir Ankara ve Kayseri’den sonra yumurta üretiminde Çorum 9. sırada yer almaktadır. Maliyetler noktasında da üreticilerimiz kendi imkânlarıyla kendi yemlerini üreterek maliyetleri aşağı çekmek için gayret göstermektedir” dedi.

Sarı, kentte faaliyet gösteren 40 işletmede üretilen yumurtalardan yurt dışına ihraç edilen 16 milyon 125 bin adet yumurtadan 201 bin 909 dolar gelir elde edildiğini sözlerine ekledi. (İHA)

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