Çorum’dan 14 ülkeye elma ihracat ediyor

AK Parti Çorum MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Saraylım Tarım’ın bahçelerini gezdi. Ceylan’a, gezi sırasında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Özel İdaresi Genel sekreteri Recep Çıplak, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, İl Genel Meclisi Üyeleri Ünal Nalçacı ve Suat Atalay da eşlik etti.

Milletvekili Ceylan’a işletmeleri hakkında bilgiler veren Saraylım Tarım Sahibi Mustafa Ilıca ziyareti tesiste 8 bin ton elma üretimi, 2 bin ton kivi, 10 bin ton mor soğan üretimi yaptıklarını bildirdi.

280 dönümlük alanda 1700 metrekare kapalı soğuk hava depolarının bulunduğunu söyleyen Mustafa Ilıca, depolarının 12 bin ton kapasiteli olduğunu dile getirdi. Ilıca, Saraylım Tarım olarak ürettikleri meyveleri 14 ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti.

Mustafa Ilıca nezdinde Saraylım Tarım yönetici ve çalışanlarını tebrik eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Saraylım Tarımın yaptığı üretim ve ihracat ile ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını vurguladı. Saraylım Tarım’ın diğer tarımsal alanda faaliyet gösteren üreticilere örnek olduğuna işaret eden Milletvekili Ceylan, Çorum’un sanayinin yanında tarım kenti olduğunu dikkat çekerek, “Buradan tüm hemşehrilerimi tarım arazilerimizi verimli kullanmaya çağırıyorum. Babadan kalma yöntemlerin aksine toprağın verimine, arazinin fiziki ve coğrafi durumuna göre ekim yapmalıyız. Bakınız Saraylım Tarım özellikle de alternatif ürün üretmek isteyen çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için çok güzel bir örnektir. Gelip burada yapılanları görebilir, firma yöneticilerinden de bilgi alabilirsiniz. Çorum’u her alanda Türkiye’nin en gelişmiş kentlerinden biri haline getirirken tarım alanında da örnek olacak bir il olalım. Bizler gerek merkezi hükümet nezdinde, gerekse de yerel yönetimler bakımından yapılacak her yeniliğe desteğe hazırız” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

