Çorum’daki vaka sayısı hızla artıyor

Sağlık Bakanlığı 18-24 Eylül arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını belirten yeni haritayı açıkladı.

Yayınlanan haritaya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 301,63 olan 100 bin kişideki vaka sayısı 18-24 Eylül 2021 tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte 325,58'e yükseldi. Bu verilere göre günlük vaka sayısı ortalama 250’nuin üzerinde seyrettiği öğrenildi.

Salgının ilk döneminde başarılı bir grafik çizen ancak daha sonra başlayan normalleşme sürecinde ülke genelinde olduğu gibi vaka sayıları hızla artan Çorum’da risk haritasında tehlikeli renk de yeniden kırmızıya bürünmeye başladı.

Son günlerde Çorum'da artan vaka sayılarında ki gözle görülür artış, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan risk haritasına da yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tekrardan artmaya başlarken aşılama çalışmalarında ise ülke ortalamasının üzerinde uygulama ise dikkat çekiyor.

Karadeniz bölgesinde ikinci doz aşılamada en yüksek il Amasya olurken, en düşük il ise Bayburt oldu. Bu kapsamda bölgede en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre Çorum 74,7 ile sarı kategoride yer almayı sürdürdü.

(Volkan SINAYUÇ)