Çorum’daki okulların tamamı “temiz belgesi” almayı başardı

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme” işbirliği protokolü kapsamında Çorum’daki tüm okulların “Temiz Belgesi" almaya hak kazanarak belgelendirme çalışmalarını tamamladığı vurgulandı.



“Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme” işbirliği protokolü kapsamında son olarak gerekli hijyen şartlarını sağlayan 34 okula da belge takdimi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Çorum' da tüm resmi okul ve kurumlarımızın gerekli şartları sağlayarak “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazandığını belirten Milli Eğitim Bakanlığı’na atanan eski İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Okullarımız, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda eylem planlarını hazırladı ve gerekli düzenlemeleri yaptılar. Sonrasında, Bakanlığımız ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen tetkik görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol edildi. Şartlara uygun okullarımıza da Okulum Temiz Belgeleri verildi.



Bugünde bu belgeyi almaya hak kazanan 34 okulumuza belgelerini vererek ilimizdeki tüm resmi okul ve kurumlarımız Okulum Temiz Belgesini almayı hak etmiş olup %100 seviyesine ulaşarak bizleri gururlandırmış oldular. Bundan sonra da bu süreç titizlikle takip edilecektir. Önemli olan alınan tedbirlerin süreklilik arz etmesidir. Dinamik süreç içerisinde yapacağımız okul ziyaretleri ile alınan tedbirleri yerinde inceleme fırsatı yakalayacağız” dedi.

Yakup Sarı, okul idarecileri, öğretmen ve bu süreçte emeği geçen tüm herkese gösterdikleri gayret ve hassasiyet dolayısıyla da teşekkür ederek başarılar diledi.



(Haber Merkezi)

