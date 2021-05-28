“Çorum’daki köylerin yüzde 95’inde internet problemi var”

Sarıçiçek Köyü’nü ikinci kez ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Tahtasız, çözüm için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı.



Sarıçiçek Köyü’nde çocuklara bayrak dağıtan ve halkın sorunlarını dinleyen Tahtasız, “Çocuklarımız pandemi döneminde yüzyüze eğitimden uzak kaldı. Sarıçiçek Köyü’nde internet çekmiyor. 1 yıl önce bu problemi gündeme getirmiştik ancak halen çözülemedi. İnternet ve telefon altyapı problemini ısrarla gündeme getirmeye devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizi gençlere emanet etti. Türkiye Cumhuriyetinin geleceği çocuklarımızın ellerinde şekillenecek. Onların çok iyi bir eğitim almaları ve bizleri en iyi şekilde temsil etmeleri gerekiyor. Bu da kaliteli ve eksiksiz bir eğitimle mümkün olacaktır. Günümüzde internet imkânlarının eğitime katkısı büyük. Çorum’un hemen hemen tüm köylerinde internet sorunu yaşanıyor. Köylerin yüzde 95’inde internet çekmiyor. İnternet ve telefon altyapısı sorunlarının bir an önce çözülmesini ve çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmasını istiyoruz” dedi.

Sarıçiçek Köyü Muhtarı Fevzi Helik ise köyde internetin çekmediğini, telefon altyapısının mevcut olduğunu ancak arızadan dolayı telefonları kullanamadıklarını belirterek, “Telefon hizmeti alamıyoruz ancak her ay fatura geliyor. Telekom’un artık bu sorunu çözmesi gerek” dedi.

Muhtar Helik, çocukların bilgisayar ve laptop eksikliğinin bulunduğunu da sözlerine ekleyerek, “Çocuklarımız ve halkımız internet çekmediği için tepelere çıkıp görüşme yapıyor” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, sorunları ilgili kurumlara ileteceğinin ve gereken takibi de yapacağını bildirdi.

Tahtasız’a ilçe ziyaretleri sırasında; Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Üyeleri de eşlik etti. (Haber Merkezi)