“Çorum’daki çalışmalar bizleri heyecanlandırdı”

Başkan Aşgın’la Çorum Belediyesi’nin tamamlanan ve devam eden projelerini gezerek bilgiler alan Yusuf Ziya Yılmaz, AK Belediyeciliğinin en güzel örneklerini Çorum’da gördüklerini ifade etti.

Çorum’u yakından takip ettiğini, Belediye’nin çalışmalarını takdirle karşıladığını vurgulayan Yılmaz, “Başkanımız enerjisi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor. Çorum halkıyla her daim içi içe. Vatandaşlarla iletişimi üst düzeyde. Başkanımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın insanı merkeze alan, insana dokunan, gönül belediyeciliğine yakışan çalışmalarını yakından takip ettiklerinin altını çizen Yılmaz, “Başkanımızla çalışmaları gezerken hiçbir ayrım gözetmeden hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan bir belediyecilik anlayışını gördük. Başkanımızın Çorum’a dair çok önemli projeleri var. Kültür, sanat, spor, sosyal yardımlar, altyapı, üstyapı, yeşil alan çalışmaları yıllarca belediyecilik yapmış birisi olarak beni de heyecanlandırdı.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın’ın AK Parti Teşkilatları, şehirdeki tüm kurumlarla ve STK’larla uyum içerisinde çalıştığını gördüklerini de dile getiren Yılmaz, “Çorum’a sıklıkla uğruyor, Başkanımızla istişarelerde bulunuyoruz. Çorum’da güzel işlerin yapıldığına şahit oluyoruz.” diye konuştu.

“ÇİMENTO FABRİKASI ARAZİSİNİN SATIN ALINMASI HEYECAN VERİCİ”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, çimento fabrikası arazisinin satın alınmasının büyük bir belediyecilik başarısı olduğunun altını çizdi.

1 Milyon 384 Bin m2 gibi devasa bir arazinin hem de şehrin merkezinde yer alan bir bölgenin alınmasının önemine vurgu yapan Yılmaz, “Çimento fabrikası arazisini Brezilyalı Votorantium firmasından satın alınması büyük bir başarı. Burada kurulacak yeni bir şehir Çorum için çok büyük bir kazanım olacaktır. Bizler de bu bölgede kurulacak yeni şehirle ilgili Belediyecilik tecrübelerimizi Başkanımıza aktarma imkânı bulduk.” şeklinde konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ilgisinden hayli memnun olan Başkan Aşgın, Yılmaz’a teşekkür etti. Aşgın, Velipaşa Hanı, Hanımeli Yöresel Satış Noktaları, Tarihi Meydan Projesi, Dikiciler Arastası Restorasyonu, Yeni Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası, Çoruminia, Millet Bahçesi, Çorbis, Biyokütle Enerji Üretim Tesisi, Bedesten ve Çok Katlı Yeraltı Otoparkı, 7500 kişiye Sosyal Destek Kartı, Sosyal Tesisler ve Cephe Sağlıklaştırma çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler aktardı.

(Haber Merkezi)