Çorum’daki barajlarda yüz güldüren gelişme

Bu yıl kış ve ilkbahar mevsiminde yeterli kar ve yağmur yağışının olmasıyla birlikte barajlarındaki doluluk oranlarında artış meydana geldi.

Tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardan Koçhisar barajında kullanılabilir su seviyesi yüzde 42, Hatap barajında ise yüzde 48’e ulaştı. Yenihayat barajındaki kullanılabilir su rezervinin ise yüzde 40 seviyesinde olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en az yağış alan ili olan kentte, içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlar kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmiş, kentte 10 günlük su kalmıştı. İçme suyunda tehlike çanlarının çalması üzerine Çorum Belediyesi, Koçhisar İsale Hattı Projesi’ne hız vererek devreye almıştı. 200 milyon TL’ye mal olan proje çerçevesinde Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'ndan kent merkezindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu bulunan Su Arıtma Tesisi arasına 53 kilometre boru hattı döşenerek su getirilmişti.

Kentte içme suyu sıkıntısının bulunmadığı belirten yetkililer, suların israf edilmemesi ve tasarruf çağrısında bulundular.