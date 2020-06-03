Çorum’daki araç sayısı 173 bini buldu
Motorlu kara taşıtları nisan verileri TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada Türkiye’de Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 172 930 oldu.
Yapılan açıklamada Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 308 adet (%0,18) ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise 511 adet (%0,30) artarak 172 bin 930 adete ulaştı.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 172 bin 930 motorlu kara taşıtının % 47,1 'i (81 bin 476 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 717 adet) minibüs, %0,6'sı (1 070 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 331 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 733 adet) kamyon, %10,3'ü (17 bin 860 adet) motosiklet, %0,2'si (351 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,9'u (41 bin 392 adet) de traktörlerden oluşuyor.
Nisan ayında Çorum'da 2 bin 985 adet taşıtın devri yapılırken devri yapılan taşıtlar içinde %65,4 ile ilk sırada yer alan otomobili %14,1 ile Traktör ve %11,7 ile Kamyonet takip etti.
Yapılan açıklamada Çorum’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (%2,2), Traktör (%1,6) ve özel amaçlı (%1,2) şeklinde gerçekleşti. TÜİK tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Ocak-Nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin 83 bin 223'ünün beyaz renkli olduğu, Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin %51,7'si beyaz, %24,1'i gri, %6,7'si siyah, %6,6'sı kırmızı, %6,4'ü mavi, %1,7'si turuncu, %1,3'ü kahverengi, %0,8'i sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,3'ü diğer renklerde olduğu belirtildi.
Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,9'u dizel yakıtlı olurken kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin %44,2'si benzin, %6,8'i LPG yakıtlı %3,1'i ise elektrikli veya hibrit araçlardan oluştu. (Haber Merkezi)
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