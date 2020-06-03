Çorum’daki araç sayısı 173 bini buldu

Yapılan açıklamada Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 308 adet (%0,18) ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise 511 adet (%0,30) artarak 172 bin 930 adete ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 172 bin 930 motorlu kara taşıtının % 47,1 'i (81 bin 476 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 717 adet) minibüs, %0,6'sı (1 070 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 331 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 733 adet) kamyon, %10,3'ü (17 bin 860 adet) motosiklet, %0,2'si (351 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,9'u (41 bin 392 adet) de traktörlerden oluşuyor.

Nisan ayında Çorum'da 2 bin 985 adet taşıtın devri yapılırken devri yapılan taşıtlar içinde %65,4 ile ilk sırada yer alan otomobili %14,1 ile Traktör ve %11,7 ile Kamyonet takip etti.

Yapılan açıklamada Çorum’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (%2,2), Traktör (%1,6) ve özel amaçlı (%1,2) şeklinde gerçekleşti. TÜİK tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Ocak-Nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin 83 bin 223'ünün beyaz renkli olduğu, Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin %51,7'si beyaz, %24,1'i gri, %6,7'si siyah, %6,6'sı kırmızı, %6,4'ü mavi, %1,7'si turuncu, %1,3'ü kahverengi, %0,8'i sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,3'ü diğer renklerde olduğu belirtildi.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,9'u dizel yakıtlı olurken kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin %44,2'si benzin, %6,8'i LPG yakıtlı %3,1'i ise elektrikli veya hibrit araçlardan oluştu. (Haber Merkezi)