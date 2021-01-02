Çorum’daki 4 köy karantinaya alındı

Çorum'da 4 köy artan yeni koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile izolasyon tedbirleri kapsamında Çorum merkeze bağlı Atçalı ve Gökköy köyleri; filyasyon, denetim, anonslar ve diğer tüm uyarılara rağmen vaka sayılarındaki artış nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile Osmancık'ın Doğan Köyü, 31 Aralık 2020 akşamından itibaren 10 gün süreyle karantinaya alındı. Sungurlu'da da Kemallı Köyü'nde izolasyon tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina kararı alındı.

İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından alınan karara göre söz konusu 4 köyde Jandarma Komutanlığı tarafından düzenli olarak kontrol edilmesine, karantina süresinde köye giriş çıkışların Jandarma ekiplerince kontrollü şekilde sağlanmasına, köyde yaşayanların kalabalık gruplar halinde (3 kişi veya daha fazla sayıda kişi) bulunmamalarına ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına, camilerden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkındaki bilgilendirme ve uyarı amaçlı duyuruların gün içerisinde farklı zamanlarda yapılmasına karar verildiği de açıklandı.

(Haber Merkezi)