“Çorum’da yüzyüze eğitim sorunsuz şekilde sürüyor”

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, beraberindeki bazı şube müdürleri ile birlikte ilimiz merkez köylerinde yüzyüze eğitime devam eden okulları ziyaret ederek hem eğitimciler hem de öğrencilerle biraraya geldi. Yüz yüze eğitime başlayan okulları sık sık ziyaret ederek hem eğitim kurumlarındaki durumu yerinde tespit eden hem de eğitimcilerle öğrencilerin sorunlarını dinleme imkanı bulan Yakup Sarı, yeniden başlayan yüzyüze eğitimin sorunsuz ilerlediğini kaydetti.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başladığını hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Sarı, salgından dolayı alınan tedbirleri yerinde incelemek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek, eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla Kınık Köyü İlkokulu-Ortaokulu, Bozboğa Köyü İlkokulu, Çeşmeören İlkokulu-Ortaokulu, Büğdüz ilkokulu, Abdalata Köyü İlkokulu, Konaklı Köyü İlkokulu, Eskice Köyü İlkokulu ile Büyük Düvenci İlkokulu ve Ortaokulu, Mecitözü İbek Köyü Şehit Er Osman Aydoğdu İlkokulu-Ortaokulu, Merkez Ovasaray Köyü Şehit Arslan Eren İlkokulu-Ortaokulu, Merkez Üyük Köyü İlkokulu ile Merkez Karaca Köy İlkokulu, Merkez Kuruçay Köyü İlkokulu ve Merkez Seydim Köyü İlkokulu-Ortaokulu'nu ayrı ayrı ziyaret etti.

Okullarda yürütülen ve planlanan eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili okul idarecilerinden ve öğretmenlerden bilgi alan Yakup Sarı, ilkokul ve ortaokul sınıfları ile okul öncesi sınıfını ayrı ayrı ziyaret ederek öğrencilerin etkinliklerine de katıldı.

Köy okullarında öğrencilerle yakından ilgilenen Yakup Sarı, “Ziyaretlerde öğrenciler ve öğretmenlerimizle buluştuk. Okullarımızdaki fiziki durumları inceleyerek bilgi alış verişinde bulunduk. Okullarımızı yerinde görmeye, öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya gelerek eksiklikler ve yapılacak çalışmalarla alakalı bilgi alış verişinde bulunmaya bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.

Fiziki mesafe ve maske kuralına göre sınıflara yerleştirilen öğrencilerle ile bir süre sohbet eden Yakup Sarı; maske, mesafe ve temizlik kuralları hakkında konuşarak, salgın tedbirlerine uyulması hususunda hatırlatmalarda bulundu. Sarı, salgın süreci içerisinde tüm eğitim paydaşlarının gösterdiği hassasiyetten dolayı idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar da diledi.

(Haber Merkezi)