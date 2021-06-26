Çorum’da YKS’nin ilk oturumu yapıldı

Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar saat 10.00'a kadar okul binalarına alınırken, 10.00'dan sonra gelenlerin ise girişine izin verilmedi. Adaylara girişte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve ıslak mendil dağıtıldı. Okul binalarının bahçelerine yalnızca adayların girmesine izin verildi. Güvenlik kontrolü sırasında öğrencilerin üst araması yapılarak metal toka, yüzük, kolye ve benzeri şeylerle gelenler uyarıldı. Kapıda ki görevliler aileleri sık sık sosyal mesafe kurallarına uymaları hususunda uyardı. Öte yandan adayların aileleri okul çevrelerinde öğrencilerinin sınavını bitirmesini heyecanla bekledi.