ÇORUM’DA YILIN OLAYI: BELEDİYE’NİN ÇİMENTO FABRİKASI’NI SATIN ALIŞI
2021 yılında Çorum, pandemi sürecinin devamı başta olmak üzere, pek çok önemli gelişmeye sahne oldu. Ama, yılın en fazla ses getiren, halkın gündemini işgal eden olayı, 1957’de işletmeye açılan, Çorum’un ilk büyük kamu yatırımı Çimento Fabrikası’nın, Çorum Belediyesi tarafından Brezilya firması Votorantim Çimento’dan 102 milyon 500 bin lira gibi “uygun” bir fiyata satın alınmasıydı.
Güncel 31.12.2021, 02:58
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Belediye, Şubat 2021’de 1.384 dönüm Çimento Fabrikası arazisinin tapusunu aldı ve Mayıs ayında da yıkımına başlayıp, -sembolik bacası hariç- 64 yıllık fabrikanın yıkımını gerçekleştirdi.
Şimdi bu, Çorum’un en gözde bölgesini oluşturan devasa alanda, yepyeni, modern, prestijli bir “kültür ve sosyal yaşam kenti” kurulacak. Beklenti bu.
Elbette, Çorumluların hayali, Çorum Çimento Fabrikası’nın bir başka yerde, daha ileri teknoloji ile yeniden kurulması ve yaşatılmasıydı, ama olmadı.
Çimento Fabrikası’nın satın alınması ve Çorum’a kazandırılması, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başarısı olarak Çorum tarihine yazıldı.
(Haber Merkezi)
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