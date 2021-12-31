ÇORUM’DA YILIN OLAYI: BELEDİYE’NİN ÇİMENTO FABRİKASI’NI SATIN ALIŞI

Belediye, Şubat 2021’de 1.384 dönüm Çimento Fabrikası arazisinin tapusunu aldı ve Mayıs ayında da yıkımına başlayıp, -sembolik bacası hariç- 64 yıllık fabrikanın yıkımını gerçekleştirdi.

Şimdi bu, Çorum’un en gözde bölgesini oluşturan devasa alanda, yepyeni, modern, prestijli bir “kültür ve sosyal yaşam kenti” kurulacak. Beklenti bu.

Elbette, Çorumluların hayali, Çorum Çimento Fabrikası’nın bir başka yerde, daha ileri teknoloji ile yeniden kurulması ve yaşatılmasıydı, ama olmadı.

Çimento Fabrikası’nın satın alınması ve Çorum’a kazandırılması, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başarısı olarak Çorum tarihine yazıldı.

(Haber Merkezi)

