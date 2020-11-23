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Çorum’da Yılın Öğretmeni Fen Lisesinden Ali Altuntaş

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesleki tutum, bilimsel çalışmalar, öğrenci gelişimine yönelik çalışmaları ile ön plana çıkan, kendini geliştiren kamuoyunca takdir edilmiş çalışmalar ile fark yaratan öğretmenlere yönelik oluşturduğu program kapsamında Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Ali Altuntaş, Çorum İli’ni temsil etmek üzere seçildi.

Güncel 23.11.2020, 20:08
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Çorum’da Yılın Öğretmeni Fen Lisesinden Ali Altuntaş

Çorum’da Yılın Öğretmeni Ali Altuntaş, 24 Kasım Öğretmenler günü haftasında 81 ilin temsilci öğretmenleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kapsamda gerçekleştireceği tüm etkinliklerde Çorum’u temsil edecek.

Ali Altuntaş, TÜBİTAK’ın düzenlediği ortaöğretim öğrencileri proje yarışmasında bölge birincisi ve Türkiye dördüncüsü olarak biyoloji dalında teşvik ödülü aldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği bilim olimpiyatlarına davet edilerek nanoteknoloji alanında çalışmalar sundu. Bilimsel çalışmalarda Bilkent, Başkent Üniversiteleri ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve HÜBTUAM’da bilimsel çalışmalar yürüttü.

Okul Müdürü Süleyman İpek, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Yılın Öğretmeni seçilen Ali Altuntaş’ı kendisine çiçek vererek kutladı.

(Haber Merkezi)

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