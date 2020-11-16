“Çorum’da yılda 13 bin aday ehliyet için sınava giriyor”

Milli Eğitim Müdürü Sarı, il genelinde faaliyet gösteren motorlu taşıtlar sürücü kursu kurucu müdürlerinin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, sürücü kurslarında iş ve işlemlerin yürütülmesi, kurslardaki teorik dersler, sürücü adaylarının uygulama sınavında dikkat etmesi gereken hususlar görüşülerek genel değerlendirmeler yapıldı.

Uygulama sınavında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesi için usta öğreticiler ile sınavlarda görev alan öğretmenler ile sürekli etkileşim halinde bulunduklarını belirten Sarı, ilde yapılan sınavların sorunsuz ve kurallara uygun olarak yapılması için gerekli olan çabanın herkes tarafından özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Sürücü adaylarına kaliteli bir eğitim anlayışıyla hizmet edilmesinin öneminden bahseden Sarı, “Çorum' da eğitim verdiğimiz sürücü adaylarının, her zaman trafik kurallarına riayet eden, trafikte sorumluluk sahibi olan bireyler olması en büyük amacımız olmalı” dedi.

Çorum’da yıllık ortalama 13 bin sürücü adayının ehliyet için sınava girdiğini kaydeden Sarı, “Bu adaylarımıza öz verili ve hakkaniyetli bir şekilde eğitim veren tüm sürücü kurslarına teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Toplantı sürücü kurslarının soru ve önerilerinin değerlendirilmesi ile son buldu. (Haber Merkezi)