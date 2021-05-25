“Çorum’da yetki Türk Eğitim Sen’in” 

Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi olarak surda bir gedik açtıklarını kaydeden Aydın, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Hormonlu sendikanın ağababaları belki bunu sorgulayacak, anlamayacaklar, eminim şu soruyu da sormaktan geçemeyeceklerdir? ‘Bu kadar imkânlara, size olan bunca desteğimize rağmen başarısızlığınızın sebebi nedir?’ İktidara göre konum alan bir zihniyetin, hak arama mücadelesi yapamayacağı en açık bir şekilde bir kez daha tescillenmiş, yetki Çorum ilinde Türk Eğitim- Sen’e geçmiştir. Bu yetkiyi Türk Eğitim-Sen hangi şartlarda almıştır bu zorluğu bütün yöneticilerimiz ve üyelerimiz çok iyi bilmektedir. Malum sendikanın uyguladığı yöntemlerin prim yapmadığı çok net bir şekilde gözlemlenmiştir. Türk Eğitim-Sen, haklı mücadelesinden asla taviz vermeyecek, kendinden emin adımlarla ilkeli ve dik duruşunu sergilemeye devam edecektir.

Rakamlara ( Son 5 yıllık tablo ektedir) bakıldığında istikrarlı bir şekilde, güçlenerek büyüyen sendika Türk Eğitim-Sen’dir.”

Aydın, açıklamasını yetkiye almalarında destek veren tüm yönetici ve üyelerine teşekkür ederek sonlandırdı. (Haber Merkezi)

