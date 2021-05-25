“Çorum’da yetki Türk Eğitim Sen’in”
Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, eğitim çalışanlarının “yandaş kayırmacılığa, keyfi uygulamalara, sarı sendikacılığa, ayrıştırıcı anlayışların zemin bulmasına” dur dediğini belirterek, “2017 yılı mutabakatında Eğitim Bir Sen 2959, Türk Eğitim-Sen 2169 üyeye sahipti. Aramızda 790 fark vardı. Çorum'da uzun bir zamandan itibaren en fazla üyeye sahip olan Eğitim Bir-Sen bugün itibariyle de gerilemeye devam etmiş, yetkiyi kaybetmiştir” dedi.
Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi olarak surda bir gedik açtıklarını kaydeden Aydın, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
“Hormonlu sendikanın ağababaları belki bunu sorgulayacak, anlamayacaklar, eminim şu soruyu da sormaktan geçemeyeceklerdir? ‘Bu kadar imkânlara, size olan bunca desteğimize rağmen başarısızlığınızın sebebi nedir?’ İktidara göre konum alan bir zihniyetin, hak arama mücadelesi yapamayacağı en açık bir şekilde bir kez daha tescillenmiş, yetki Çorum ilinde Türk Eğitim- Sen’e geçmiştir. Bu yetkiyi Türk Eğitim-Sen hangi şartlarda almıştır bu zorluğu bütün yöneticilerimiz ve üyelerimiz çok iyi bilmektedir. Malum sendikanın uyguladığı yöntemlerin prim yapmadığı çok net bir şekilde gözlemlenmiştir. Türk Eğitim-Sen, haklı mücadelesinden asla taviz vermeyecek, kendinden emin adımlarla ilkeli ve dik duruşunu sergilemeye devam edecektir.
Rakamlara ( Son 5 yıllık tablo ektedir) bakıldığında istikrarlı bir şekilde, güçlenerek büyüyen sendika Türk Eğitim-Sen’dir.”
Aydın, açıklamasını yetkiye almalarında destek veren tüm yönetici ve üyelerine teşekkür ederek sonlandırdı. (Haber Merkezi)