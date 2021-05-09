“Çorum’da yetersiz yağış çiftçileri endişelendiriyor”

Çorum’da son zamanlarda yağışların büyük ölçüde azalması ile kuraklık boyutunda alarm zillerinin çalmaya başladığını belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, yeterli yağışların gerçekleşmemesi durumunda ekilen ürünlerden yeteri kadar verim alınamayacağından endişe duyduklarını söyledi.

Çorum genelinde kuraklığın hat safhaya çıktığını bildiren Sayan, yağışların az olmasından dolayı çiftçilerin sıkıntı yaşadığını Nisan aylarında ilk kez sulama yöntemiyle ürün suladıklarını kaydetti. Ürünlerin sağlıklı yetişmesi için bu aylarda yağmur yağışına ihtiyaç olduğunu dile getiren Çorum Ziraat Odası Başkanı Sayan, “Yağmur yağışımız yok. Bu yıl Çorum’da yağışlar yeterli değil. Yer altı sularımız da çekiliyor. Ekilen ürünlerimiz sulama yetersizliğinden istenilen seviyede büyümedi. Ürünlerimiz yağmur bekliyor. Bu nedenle çok büyük sıkıntı var. Bu şekilde kurak gider ve yağış olmazsa yeraltı sularımız yeterli olmayacağı görülüyor” diye konuştu.



Çiftçilerin yaşanan kuraklık nedeniyle tedirgin olduğuna değinen Mehmet Sayan, “Sıcaklığın etkisiyle rekolte düşüklüğü, kalite kaybı olacaktır. Çiftçi, başta pancar, buğday, arpa ve yoncayı sulamak zorunda. Aksi halde verim alması mümkün değil. Yapılan sulamalar büyük ölçüde mazotla ve elektrikle yapıldığı için bu da çiftçiye ayrı bir masraf getirecektir. Şu anda ekilen bütün ürünler kuraklık riski ile karşı karşıya” diye konuştu.

Ekilen ürünlerin büyümesi için yağış ve zamana ihtiyaç olduğunu belirten Sayan, “Şu anda üreticimiz gübre atamaz hale geldi. Ürünlerimiz çok küçük. Büyümeleri için yağış ve zamana ihtiyaç var. Toprağın verimli olması ve dinlenebilmesi için sulanmaya ihtiyacı var. Bu yıl yağmur, kar yağışı sıkıntımız var, yeterince yağmur ve kar yağmadı” dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren çiftçinin kuraklıkla beraber daha da zor günler geçirdiğine vurgu yapan Sayan, “ Çiftçimize sabırlar diliyorum. İnşallah beklediğimiz yağışlar gelirde, çiftçimizin yüzü güler. Hepimizin dileği ve dualarımız yağmurun yağması için, artık kar yağmaz ama inşallah yağmur bekliyoruz. Çiftçilerimizin kuraklık nedeniyle oluşacak zararlarını asgariye indirmek için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ziraat Odası olarak bizler her zaman çiftçimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

