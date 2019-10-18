Çorum’da yeni bir sendika daha kuruldu

Çok kısa sürede Mil-Bayındır Sen, Mil-Belediye Sen, Mil-Büro Sen, Mil-Diyanet Sen, Mil-Eğitim Sen, Mil-Enerji Sen, Mil-Sağlık Sen, Mil-Tarım Orman Sen ve Mil-Ulaştırma Sen olmak üzere 8 hizmet kolunda federasyon kuruluşlarını tamamlayarak üye kayıtlarına başlandığını anlatan Mahmut Uysal, 14 Ekim 2019 tarihi itibariyle MİL-SEN Konfederasyonu’nun kuruluş başvurusu da yaptığını kaydetti. Kalan hizmet kollarında da en kısa zamanda federasyonlarının kurularak sendikacılığa güvenin azaldığı bir dönemde gönüllere umut olmak adıyla alışılagelmiş sendikacılıktan kurtulmak isteyen, artık bu iş böyle gitmez diyen kamu çalışanlarını Mil-Sen ailesine katılarak üyesi olmaya davet ettiklerini belirten Uysal, “Türkiye’de sendikacılığa farklı bir boyut getiren Mil-Sen, Manevi ve ilkeli duruş sergileyerek onurlu bir sendikacılık yapma gayretinde olacaktır. Mil-Sen olarak sadece kendi üyesinin hakkını savunmak yerine kamu çalışanlarından kim bir haksızlığa maruz kalırsa onun yanında olma erdemliliğini gösterenlerin sendikası olacaktır.

Bizler sendikadaki görevlerin bir emanet olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürerek; bu işi daha iyi, daha güzel yapacak arkadaşlara emaneti teslim etmek için yarışacağız. Mil-Sen sadece bir sendika adı değil, aynı zamanda hakka adanmış bir davanın da adıdır.

Bu anlamda Mil-Sen ailesi olarak bizler, kendimiz ve yakınlarımız aleyhine dahi olsa adaletten şaşmayacak, Hakkın ve haklının yanında olma düsturumuzu ısrarla sürdürerek devam ettireceğiz. Bunları söylem sendikacılığı olarak değil, eylem sendikacılığı yaparak iktidarda kim olursa olsun doğru iş yapıldığında takdir edecek, yanlış iş yapıldığında ise tenkit ve önerilerde bulunmaktan çekinmeyecektir. İşinin hakkını vermeyenleri rahatsız etmekten çekinmeyeceğiz.

Çorum’da da Mil-Sen teşkilatlanma çalışmalarımız devam etmekte olup bizimle yürümek isteyen kamu çalışanlarını sendikamıza bekliyoruz” dedi.(Haber Merkezi)