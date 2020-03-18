Çorum’da yaşlı nüfus, Türkiye ortalamasına göre daha az arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı istatistiklerle yaşlılar verilerini açıkladı. Buna göre; yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu.

Bu kapsamda bölge illeri içinde Samsun’da yaşlı oranı yüzde 22.1, Tokat’ta yüzde 17.2, Amasya’da yüzde 15.1 ve Çorum’da ise yüzde 13.5 oranında arttı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8,0 iken, 2019 yılında yüzde 9,1'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,9'unun 65-74 yaş grubunda, yüzde 31,4'ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,7'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2019 yılında yüzde 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

NÜFUSUN YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi. Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan ülkemizde, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazladır.

ORTANCA YAŞ ARTTI

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığı zaman ortada kalan kişinin yaşıdır. Buna göre nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2014 yılında 30,7 iken 2019 yılında 32,4 oldu. Ortanca yaş 2019 yılında erkeklerde 31,7, kadınlarda 33,1 olarak gerçekleşti. Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2023 yılında 33,5, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

Yaşlı bağımlılık oranı 2019 yılında yüzde 13,4 olurken, Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 66'ncı sırada yer aldı. Bir birey 65 yaşına ulaştığında yaşaması beklenen ömür ortalama 17,9 yıl olan ülkemizde yaklaşık her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunduğu görüldü.

Türkiye'de 1 milyon 373 bin 521 yaşlının tek başına yaşadığının görüldüğü belirtilen açıklamada yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il ise Sinop oldu. Yüzde 18,8 ile Sinop’un birinci olduğu yaşlı nüfusta bu ili yüzde 17,7 ile Kastamonu, yüzde 16,2 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,3 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,4 ile Hakkari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa izledi. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 567 yaşlı olduğu görüldü. 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 763 kişi ile İstanbul, 275 kişi ile Ankara ve 242 kişi ile Giresun iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Ardahan ve Karaman oldu.

Okuma yazma bilmeyen yaşlı oranı düşerken, eğitimli yaşlı oranı ise arttı. Eşi ölmüş yaşlı kadınların oranı son 5 yıl içinde eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranının 4 katına ulaşırken, yaşlı nüfusun yoksulluk oranı yüzde 16,4 olarak gerçekleşti. Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 12,5 olduğu belirtilen araştırmada çalışan yaşlı nüfusun yüzde 65,5'inin tarım sektöründe olduğu, yaşlıların en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybettiği, Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranının arttığı, mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranının yüzde 58,6 olduğu, yaşlı bireylerin mutluluk kaynağı yüzde 71,4 ile aileleri olduğu ve internet kullanan yaşlı bireylerin oranının ise 4 kat arttığı açıklandı.

(Haber Merkezi)