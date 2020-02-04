Çorum’da yaşanan müthiş bir dolandırıcılık hikayesi

Edinilen bilgilere göre, savunma alanında geliştirilen özgün bir proje için destek aranırken, bir subay aracılığı ile H.Y. ile tanışıldı. Kendisini, Milli istihbarat Teşkilatı’nda Mali İşler Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı ve Tümgeneral olarak tanıtan, ayrıca özel kuvvetlerde de görevli olduğunu söyleyen H.Y, gizlilik arz eden projeleri devlet adına birlikte yürütebileceklerini söyledi.

2018 yılının Ekim ayında yaşanan olayda, projeyi geliştirenler ve yatırıma ortak olması öngörülen işadamları, bu kişiyle çeşitli defalar bir araya geldiler. Görüştüğü kişilerin güvenini kazanan H.Y’ye “paşam” veya “komutanım” diye hitap edilmeye başlandı. H.Y. kurdukları WhatsApp grubundan zaman zaman da operasyona gittiğini gösteren fotoğraf ve paylaşımlarda bulundu.

Projeye finans kaynağı bulacağını, Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapacağı girişimlerle örtülü ödenekten de para temin edebileceğini söyleyen H.Y. Cumhurbaşkanının, ekonomik krize rağmen üretimine devam eden ve istihdam sağlayan Anadolu’daki firmaları ödüllendireceğini söyleyip, işadamlarına uygun şartlarda kredi ya da örtülü ödenekten para alabilmek için, çeşitli masrafları karşılığı 150 bin lira civarında para aldı.

Çorum’a sık gelip giden H.Y.’nin yaptıkları işin stratejik önemi ve gizliliği nedeniyle, işadamlarına, Kur’an, bayrak ve silah üzerine yemin ettirdiği de ortaya çıktı. İlgili kişiler, söz verilen sürede kredi çıkmayınca, H.Y’yi araştırmaya başladılar ve dolandırıcılıktan sabıkası olduğunu öğrendiler. Dolandırılan kişiler, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, H.Y.’den şikayetçi oldular ve kendilerince geliştirilen projenin başka ülkelere satılabileceğinden ya da vatan haini kişilerin eline geçebileceğinden endişe ettiklerini dile getirdiler.

Şikayet üzerine, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı M.K.Ş. soruşturmayı derinleştirerek ilginç bilgilere ulaştı. Çıkarılan yakalama kararının ardından H.Y, Ankara’da polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddeden H.Y, ilgili kişilerin geliştirdikleri projenin finansmanı için kendisiyle irtibata geçtiklerini ve daha sonra bu konuyla ilgili çeşitli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

H.Y. “Bu konuda birçok toplantılar yaptık. Bu toplantılar vesilesiyle birçok masraf ettim ve ettiğim bu masrafları kendilerinden talep ettim. Oğluma ait kredi kartlarını kullandığım için paralar da oğlumun hesabına yattı” dedi. Kendisini MİT yöneticisi ve tümgeneral olarak tanıtmadığını öne süren H.Y, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Kendisinin mobilya tüccarı olduğunu beyan eden H.Y, “Bunlar bir araya gelmişler, fabrika, imalathane kuracaklar ama bu işleri yürütecek zamanları yok. Sanayicilik ve ticaret tecrübem olduğu için benden yardım istediler” iddiasında bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Yusuf ÇINAR)