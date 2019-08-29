Çorum’da yangın 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın saat 16.30 sıralarında Ata Caddesi Zafer 14.üncü Sokak üzerinde bulunan Culukoğlu apartmanında meydana geldi. Bir polis memuruna ait daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri panik halinde dışarıya çıkmak istedi.

Sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleriyle birlikte alevlerin arasına giren Hasan Başpınar isimli polis memuru ile itfaiye ekipleri ile birlikte mahsur kalan 5 kişiyi kurtarıp ambulansa taşıdı. Dumandan etkilenen polis memuru Hasan Başpınar ve diğer 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Dairede çıkan yangını kontrol altına alan ekipler, duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı.

Görgü tanıklarından Dilara Kılıç , yaptığı açıklamada " Yangın çıkan daire de bir polis memuru ile ailesi oturuyor. Biz yanan dairenin karşı komşusuyuz. Biranda bağırışmalar oldu. Çıktık baktıkki her yer duman, hemen itfaiye ve polisi aradık. “ dedi. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(Yusuf ÇINAR)