Çorum’da yabancı dil öğretimi için yeni okul

Özçiftçi ve Sirkeci, İngilizce öğretimi için kayıtlara başladıklarını ve 16 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçeceklerini belirterek, 4 yaştan başlayarak yetişkinlere kadar her yaş grubuna eğitim vereceklerini söylediler.

AmericanLIFE kurucuları, İngilizce dışında Almanca, Rusça, Fransızca ve İspanyolca eğitimi programlarının bulunduğunu, ayrıca Miami’de pilotluk eğitimi verdiklerini ifade ettiler. (Haber Merkezi)