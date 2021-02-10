Çorum’da yabancı dil öğretimi için yeni okul
Ayşegül Özçiftçi ile Oğulhan Göktuğ Sirkeci, Bahçelievler Mahallesi’nin Yeşilyurt semtinde “AmericanLIFE” adı altında dil okulu açtılar.
Güncel 10.02.2021, 20:07
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Özçiftçi ve Sirkeci, İngilizce öğretimi için kayıtlara başladıklarını ve 16 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçeceklerini belirterek, 4 yaştan başlayarak yetişkinlere kadar her yaş grubuna eğitim vereceklerini söylediler.
AmericanLIFE kurucuları, İngilizce dışında Almanca, Rusça, Fransızca ve İspanyolca eğitimi programlarının bulunduğunu, ayrıca Miami’de pilotluk eğitimi verdiklerini ifade ettiler. (Haber Merkezi)
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