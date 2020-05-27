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Çorum’da virüsten 9 can kaybı yaşandı

Çorum’da bugüne kadar yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile vefat sayısı 9 olarak açıklandı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:06
Çorum’da virüsten 9 can kaybı yaşandı

Türkiye’de toplam vaka sayısı dün itibariyle 158 bin 762 olurken, toplam vefat ise 4 bin 397’ye çıktı. Bu kapsamda koronavirüs salgınından Çorum’da hayatını kaybedenlerin sayısının ise 9 olduğu açıklandı.

Vatandaşlar ise şehirlerdeki durumu çok merak ediyordu. Haber 7’nin A Haber’in verdiği habere istinaden derlediği habere göre ülkede en fazla ölüm İstanbul’da yaşandı. 2 bin 180 ile İstanbul birinci sırada yer alırken bu kenti 264 ölümle İzmir ve 160 can kaybıyla Bursa takip etti. Ankara’da ise can kaybının 94 olduğu belirtildi.

Çorum’da 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde çevre illerimizden Amasya’da vefat sayısı 9, Yozgat’ta 3, Tokat’ta ise 15 olarak açıklandı. Samsun’da ise 40 kişi vefat etti. Ağrı ve Iğdır’da vaka görülmesine rağmen can kaybı olmadığı dile getirildi.

Buna göre Haber7’de yer alan habere BURADAN  uluşabilirsiniz.

(Haber Merkezi)

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