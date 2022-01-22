ÇORUM’DA VATANDAŞLARIN KAR SEVİNCİ

Pazartesi gününden itibaren daha soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkili olacağı beklenirken bu sabah erken saatlerde başlayan kar Çorumlular tarafından sevinçle karşılandı.

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan, geçen yıl en az yağış alan şehirlerin başında gelen Çorum’da kar yağışından memnun olan vatandaşlar sevincini Çorum Haber’le paylaştı.

Karın bereket olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Çok güzel yağıyor. Çorumumuz kurak geçiyordu, bu kar yağışı işe yarayacak. Devamını bekliyoruz, inşallah devamı gelir. Önümüz yaz, kar bize her zaman lazım. Bereket diyorum” dedi.

‘ÖZLEDİĞİMİZ KAR’

Kar yağışının yıllardır az olduğunu belirten bir vatandaş, “Mevsimin bu güzel gününde şehrimize kar yağması çok güzel oldu. Özlediğimiz kar. Ben son 4 sene Kayseri’de yaşamıştım oranın yağışı buraya göre daha fazla ama görüyorum ki bu sene Çorum’a da güzel bir yağış var. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yağan karın bereket getirmesini dileyen bir vatandaş, “Hayırlı, bereketli günlerimizin olmasını umut ediyorum. Kar, hepimize güzellikler getirsin inşallah” ifadesini kullandı.

‘BEREKET, BEREKET, BEREKET’

Bir vatandaş, “Valla bu Çorum için bir bereket bitmesini hiç istemeyiz. Böyle güzel kar yağmasını özlemiştik, Kar yağması sular için önemli. Yağmaya devam etsin tabiki. Bereket bereket bereket” dedi.

Çorum’un suyunun az olduğunu dile getiren bir vatandaş, şunları söyledi: “Bizim beklediğimiz bir kar bu yıllardan beri. Suyumuz yok zaten. Hem de romantik oluyor ama şu an daha da az yağıyor, daha çok yağmasını diliyorum.”

‘ÇORUM’UN KIŞI DA ÇOK GÜZEL’

Bir vatandaş, yağan kardan sonra suyumuzun daha bereketli olacağını söylerken, bir başka vatandaş “Kar çok güzel yağıyor. Çorum’u çok seviyorum. Kışı da çok güzel” şeklinde konuştu.

Eski kışların kalmadığını belirten bir vatandaş, “Dengeler maalesef epey değişti insanoğlu yüzünden. İnşallah bunu tersine çevirebiliriz. İklim değişikliğinin önüne geçebiliriz” ifadesini kullandı.