Çorum’da vatandaşlara et zammını sorduk!

İşte aldığımız bazı cevaplar;

Bir vatandaş, “Devletimizden Allah razı olsun zayıflayalım diye yapıyor her halde bu zamları. Her gün yeni bir zamma uyanıyoruz. Biz zaten yiyemiyoruz, ete de zam gelmiş onu da zenginler düşünsün artık ne kadar para verip yiyeceklerse. Ben bir simitimle geziyorum elimde” diye konuştu.

“BU GİDİŞLE YAVAN EKMEĞİ DE BULAMAYACAĞIZ”

Bir vatandaş, “Düşünecek de bir şeyimiz kalmadı. Söyleyecek de bir şeyimiz kalmadı. Yavan ekmeği bulur da yersek o bile yeter ama bu gidişle yavan ekmeği de bulamayacağız. Buradan herkes duysun, elini vicdanına koysun, ortalığa bir dirlik düzen versin” dedi.

“TÜRKİYE’DE İNSANLAR GERÇEKTEN RAHAT YAŞIYOR”

Türkiye’de her şeyde ucuzluk olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Et fiyatları olsun, alışveriş merkezlerinde olsun inanın ucuzluk var. Ben Avrupa’nın her tarafını gezdim pahalılık orada var. Bir litre benzin 2 Euro 40 Cent. Türkiye’de fiyatlar bunun yarısı. Bizim alım gücümüz onlardan fazla. Adamlara bin Euro para veriyorsa bunun 700 Eurosu ev kirası. Bu adamlar bir ayı 300 Euroyla idare ediyor. Türkiye’de yaşayanlar gerçekten rahat yaşıyor. Allah hükümetimizden razı olsun” ifadesini kullandı.

“KURBANDAN KURBANA ET GÖRÜYORUZ”

Gidişattan memnun olmadığını dile getiren bir vatandaş, “Hayat çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz. Garibiz yani. Hiç memnun değilim. Bu siyasetin hemen değişmesi lazım” dedi.

Bir vatandaş, “Valla et alamıyoruz biz. Kurbandan kurbana et görüyoruz” şeklinde konuştu.

Et fiyatları hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyleyen bir vatandaş, şunları söyledi: “Et yiyemiyoruz o yüzden fiyatlardan da haberimiz yok. Yurtta kalıyorum, öğrenciyim. Sadece tavuk eti yiyoruz, gene de Allah razı olsun yani. Soğuklardan koruyor bizi.”

Bir vatandaş, “Sonumuz çok kötü, aldığımız maaşlarla nasıl geçineceğiz bilmiyoruz. Yine bizim maaşımız var hiç olmayanları düşünelim. Her konuda mahvolduk” ifadesini kullandı.

“BU ZAMLAR BİZE AZ BİLE”

Her şeye zam geldiğini dile getiren bir vatandaş şöyle devam etti: “Valla ocağa koymaya bir şey bulamıyoruz. Nerede indirim var oraya gidiyoruz. Her şey ortada çok kötü çok.”

Herkesin et yemesi gerektiğini belirten bir vatandaş, biran önce fiyatların inmesini dilediğini söyledi.

‘Bu zamlar bize az bile’ diyen bir vatandaş şu açıklamayı yaptı: “Çok az bu zamlar biraz daha çok olsun. Alım gücümüz çok fazla. Her ay yurt dışına geziye çıkıyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi?”

“BİZ ARTIK İNSANLARIN GEÇİNEBİLDİĞİ BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Türkiye’de ucuz hiçbir şeyin kalmadığını dile getiren bir vatandaş, “Bilmiyorum sonumuz ne olacak. Markete gidiyorum her 2-3 günde bir fiyatlar yükseliyor. Kaşıkla verdi kepçeyle alıyor. 4 bin 250 TL asgari ücretle bir aile nasıl geçinsin. Evi kira olanlar var, şu anda odunu kömürü olmayan insanlar var. Yiyeceği olmayan insanlar var. Sonumuzu hiç iyi görmüyorum” diye konuştu.

Zamlar için hiçbir önlem alınmadığını ifade eden bir vatandaş, “Bu ülkeyi yönetebiliyorlar mı hayır, biz artık insanların geçinebildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz” dedi.

Hayat pahalılığından şikayet eden bir vatandaş, “Allah fakir fukaraya sabır versin. Biz emekliyiz, iki kişiyiz az çok alabiliyoruz ama kalabalık aileler ne yapsın” ifadesini kullandı.

“ARTIK YETİŞEMEZ ODUK”

Zamlara alıştıklarını söyleyen bir vatandaş, şöyle devam etti: “Artık öyle bir hale geldi ki akşam yatıyoruz sabah kalkıyoruz zam. Petrol ofisine gidiyoruz 10 TL diye bakıyoruz 11 TL olmuş. Artık yetişemez olduk. Allah olmayanlara yardımcı olsun. Çalışmayanlara, işi gücü olmayanlara yardımcı olsun. Ekonomi olarak her konuda sıkıntı var. Şu an durumlar gerçekten çok vahim.”

Bir vatandaş, “Zaten bildiğim kadarıyla halkımız et yiyemiyordu, zaten alamıyorduk, gidişat kötü” diye konuştu.

X