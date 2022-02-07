Çorum’da vakalar 2 katına çıktı!

Çorum’da 15-21 Ocak tarihleri arasında 100 binde 306 olan vaka sayısı, 22-28 Ocak tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte 100 binde 521’e yükseldi. Ayrıca kentte koronavirüsün Omicron varyantında ciddi artış yaşandığı belirtiliyor.

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa oldu.

