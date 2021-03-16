ÇORUM’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

GÜNLÜK VAKA 33’DEN 55’E YÜKSELDİ

Çorum’da 27 Şubat-5 Mart haftasında haftalık ortalama vaka sayısı 236, günlük vaka sayısı ise 33’tü.

Çorum’da 27 Şubat-5 Mart haftasında 100 bin kişide 44,71 olan vaka sayısı, 6 – 12 Mart haftasında 73,19’a yükseldi.

Açıklanan bu verilere göre kentimizde 6-12 Mart haftasında haftalık vaka sayısı 387, günlük ortalama vaka sayısı ise 55 oldu.

Çorum Valiliği, Sağlık Bakanlığının Açıkladığı verileri değerlendirdi. Yapılan açıklamada “İl Bazında Haftalık Vaka Sayılarına Göre Çorum 42 İli Geride Bırakırken, 38 İl İse Çorum’dan Daha İyi Durumdadır.” ifadesine yer verildi.