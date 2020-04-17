Çorum’da vaka sayısı 84

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; Çorum’da toplam pozitif vaka sayısı 84, iyileşen hasta sayısı 55, vefat sayısı ise 3.

ÇORUM MERKEZDE 24 VAKA

Çorum merkezde 24 vaka bulunurken, Kargı ve Sungurlu ilçelerinde 15’er, Alaca’da 13 vaka bulunuyor.

Adı geçen ilçeleri 5 vaka ile Mecitözü, 4 vaka ile Osmancık, 2 vaka ile Laçin, 1 vaka ile Uğurludağ ilçesi takip ediyor.

5 İLÇEDE KORONA YOK

Bu arada 5 ilçede ise hiçbir vaka bulunmuyor. Vaka sayısının “0” olduğu ilçeler; Bayat, Dodurga, İskilip, Oğuzlar ve Ortaköy olarak belirlendi.

Koronavirüsten dolayı Çorum merkezden 1, Alaca’dan 1, Mecitözü’nden de 1 hasta vefat etti. (Haber Merkezi)