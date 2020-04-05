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Çorum’da vaka sayısı 52 oldu

Çorum’da korona virüs vaka sayısı Pazar günü itibariyle 52 oldu. Çorum’da en son 48 olan vaka sayısı 52 olarak güncellendi.

Çorum’da vaka sayısı 52 oldu

Çorum’da korona virüs vaka sayısı Pazar günü itibariyle 52 oldu. Çorum’da en son 48 olan vaka sayısı 52 olarak güncellendi.

05 Nisan 2020 Pazar 17:26
Çorum’da vaka sayısı 52 oldu

İlimizde yapılan Covid-19 testlerinde korona virüs pozitif olarak tespit edilen 52 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Öte yanda Çorum’un kayıp sayısında bir artış olmadı. Çorum’da korona virüsten vefat eden kişi sayısının 1 olduğu öğrenildi.
Çevre illere bakıldığında; Yozgat’ta 13, Kırıkkale’de 23, Çankırı’da 25, Samsun’da 167, Kastamonu’da 26, Sinop’ta 35, Amasya’da 38 vaka var.
Vefat sayıları ise Yozgat’ta 3, Kırıkkale’de 1, Çankırı’da 1, Samsun’da 4, Sinop’ta 3, Amasya’da 1 kişi olarak açıklandı. (Haber Merkezi)

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