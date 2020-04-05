Çorum’da vaka sayısı 52 oldu

İlimizde yapılan Covid-19 testlerinde korona virüs pozitif olarak tespit edilen 52 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yanda Çorum’un kayıp sayısında bir artış olmadı. Çorum’da korona virüsten vefat eden kişi sayısının 1 olduğu öğrenildi.

Çevre illere bakıldığında; Yozgat’ta 13, Kırıkkale’de 23, Çankırı’da 25, Samsun’da 167, Kastamonu’da 26, Sinop’ta 35, Amasya’da 38 vaka var.

Vefat sayıları ise Yozgat’ta 3, Kırıkkale’de 1, Çankırı’da 1, Samsun’da 4, Sinop’ta 3, Amasya’da 1 kişi olarak açıklandı. (Haber Merkezi)