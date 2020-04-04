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Çorum’da vaka sayısı 35

Daha önce 29 olarak açıklanan Çorum’daki vaka sayısı, 35’e yükseldi.

Çorum’da vaka sayısı 35

Daha önce 29 olarak açıklanan Çorum’daki vaka sayısı, 35’e yükseldi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:38
Çorum’da vaka sayısı 35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakalarının şehirlere göre dağılımıyla ilgili son sayıları açıkladı.
İllerin tamamında pozitif vaka görüldüğünün altını çizen Bakan Koca, “Bu dağılıma göre İstanbul’da 12 bin 231 vakamız, İzmir’de bin 105 vakamız, Ankara’da 860, Konya’da 601, Kocaeli’de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum. Nüfusa göre en riskli iller değerlendirildiğinde; İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli ilk 5 ilk olarak sıralamak mümkün” ifadelerini kaydetti. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 04.04.2020 11:06
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