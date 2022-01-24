Çorum’da vaka sayısı 100 binde 216.18 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak 2022 tarihleri arasındaki illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını açıkladı. Buna göre Çorum'da iki hafta önce yüz bin kişide 138.83'e kadar inen koronaviras vaka oranları geçen hafta 100 bin kişide 175.43'e yükselmişti. Yeni açıklanan haritada ise Çorum'da 100 bin kişide vaka oranları 216.18'e fırladı.

Bakan Fahrettin Koca 8-14 Ocak döneminde 100.000 kişide haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısına göre en çok artış olan 10 ilin 5’inin büyükşehir olduğuna da dikkat çekti. Koca, haftalık vaka artışının en çok yaşandığı 10 ili açıklarken, İstanbul, 100 bin kişide 1571,46 ile zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

(Haber Merkezi)

